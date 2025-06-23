就怕荷莫茲海峽危險 兩艘超級油輪駛入後急掉頭

在美國對伊朗發動空襲後，兩艘有能力載運約200萬桶原油的超級油輪在荷莫茲海峽僅緊急180度掉頭轉彎，反映這波襲急可能引發伊朗回應，波及該地區的商業航運。

根據彭博資訊彙整的船舶追蹤資料，「Coswisdom Lake」號與「South Loyalty」號在周日（22日）駛入荷莫茲海峽水道後，突然轉向。這兩艘空船隨後朝南行駛，遠離波斯灣出入口。

從以色列在6月13日發動空襲伊朗以來，波斯灣內船舶的電子設備和訊號遭遇干擾的情況愈來愈嚴重，但這兩艘油輪的進入區域內水道、隨後掉頭，甚具代表性。

這兩艘油輪航線急轉彎，是美國空襲伊朗後油輪改道的首波跡象。若油輪預期裝貨港口將因局勢升溫而出現等待時間，油輪可能會選擇駐留在荷莫茲海峽之外。

油輪船東與原油交易商正密切關注中東局勢升級是否會影響航線與運輸流動。希臘運輸部周日稍早也發出公告，建議船隻重新評估是否通過荷莫茲海峽，改為暫時停靠安全港口，等待局勢緩和。

在周末攻擊行動發生前，基準型油輪運費的收益已接近大增90%，而原油運費衍生品周日晚上顯然也飆升。