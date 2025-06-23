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美國務卿：如果伊朗打電話來 美國已準備好達成和平

本周開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
衛星影像顯示，伊朗伊斯法罕核能技術中心遭美軍空襲後，多棟建物嚴重毀損。路透
衛星影像顯示，伊朗伊斯法罕核能技術中心遭美軍空襲後，多棟建物嚴重毀損。路透

美國空襲伊朗三處主要核設施並揚言進一步打擊後，國際油價飆漲，市場憂心中東危機惡化，也害怕對區波斯灣能源供應中斷。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

油價大漲，美元升值

全球指標布蘭特原油期貨周一一度大漲5.7%，至每桶81.40美元，西德州原油大漲4.6%，標普500指數期貨下挫0.4%。美元兌歐元及多數主要貨幣升值，黃金上漲0.4%至每英兩3,380.72美元。比特幣早盤一度跌破10萬美元，為5月以來首見，加密貨幣全面走弱。

美國總統川普周末發表談話表示，空襲「徹底摧毀」三個目標，並警告若伊朗不和談，將採取更多軍事行動。德黑蘭則揚言，不排除所有報復選項。

核設施就此摧毀了嗎？

川普則宣稱這些設施已被「徹底摧毀」，但德黑蘭一名顧問強調，濃縮核材料仍在，「這場較量還沒結束」。川普警告，若伊朗不與以色列和談，美方將發動更大規模攻擊。以色列總理內唐亞胡則表示，以方將持續對伊朗及加薩展開軍事行動。

伊朗孤立無援

這次美軍行動名為「午夜鐵鎚」（Midnight Hammer），象徵川普在中東政策上出現重大轉折，他過去一直反對美國深度介入中東衝突。這次行動動用125架軍機，並發動誘敵假動作分散注意力，主攻時則投下14枚巨型鑿地炸彈。

伊朗領導層如今發現，面對美國和以色列，他們其實孤立無援，包括真主黨、哈瑪斯等代理武裝團體不是拒絕參戰，就是無力介入，海灣鄰國則一再呼籲克制。

中國大陸「強烈」譴責美國空襲，並重申願意「主持公道」。英國、法國和德國則呼籲伊朗避免讓局勢進一步動盪。英國表示並未參與這次攻擊，但有內閣成員對結果表示支持。

蘋果傳有意併購 Perplexity AI

彭博報導，蘋果高層近期討論收購新創公司Perplexity AI。該公司最近一輪募資估值達140億美元。若這項交易成真，將有助蘋果發展自家AI搜尋引擎，取代Google作為預設瀏覽器。今年稍早Meta也曾試圖收購Perplexity。

台積電開盤受壓

華爾街日報報導，美國商務部考慮取消台積電（2330）在內在陸晶片廠享有美國技術出口管制上的豁免。費城半導體指數周五下挫0.8%，台積電ADR跌1.9%。

道瓊工業指數上周五小漲35點，但標普500指數和那斯達克綜合指數分別下跌0.2%和0.5%。一周下來，那斯達克漲0.2%，道瓊平盤，標普跌0.2%。

美國 指數 伊朗

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