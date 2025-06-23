快訊

NBA／搶七大戰前震撼彈！杜蘭特轉戰火箭 「2+6」交易籌碼曝光

美無預警空襲伊朗 全球金融市場戒備

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國總統川普（中）宣布已轟炸伊朗三處核子設施。（路透）
美國總統川普（中）宣布已轟炸伊朗三處核子設施。（路透）

美軍21日無預警空襲伊朗核設施。美國總統川普當晚在記者會直言，對伊朗而言，「接下來不是和平就是悲劇，將遠比過去幾天還悲慘。」美國捲入這場中東衝突，分析師憂心恐引發全球金融市場動盪，亞洲市場尤其脆弱。

分析師預期，全球金融市場23日開盤時，勢必面臨劇烈波動。加密幣率先反映，比特幣22日盤中跌3%至99,588.23美元，乙太幣重挫8.4%，瑞波幣跌6.5%，後續包括油、金等原物料報價與美元、美債等行情同樣備受關注。

川普在美東時間21日晚間10時（台灣時間22日上午10時）發表演說，表示美國已轟炸伊朗福爾多、納坦茲及伊斯法罕等三處核子設施，「今晚，我能向世界報告，這場攻擊是漂亮的軍事成功，伊朗的關鍵核子濃縮設施已被完全徹底抹除」。

川普指出，伊朗現在須「求和」，否則將面臨更強大的攻擊，「進一步攻擊將遠更強大、也遠更容易」。美軍公布，這次行動名稱為「午夜重錘行動」。

伊朗國營通訊社IRNA證實，福爾多、納坦茲與伊斯法罕等三大關鍵核設施22日遭到「野蠻攻擊」，但「阻止不了伊朗的核子行動」，伊朗也再以飛彈攻擊以色列。

伊朗外長阿拉奇說，美國之舉「令人憤怒，將面對長遠後果」，「伊朗保留所有捍衛主權、利益及人民的選項」。伊朗國會據傳支持關閉荷莫茲海峽。

彭博分析師推估，國際油價將飆漲，但除非封鎖荷莫茲海峽航運受到長久干擾，否則本周油價漲幅將會縮小，因基本面顯示全球供給充裕，且避險基金上周已滿手多單，可能試圖獲利了結。

全球股市23日可能開低，但若衝突未實質升高，賣壓可能不會非常激烈，而許多亞洲國家都是能源進口國，對能源價格上漲高度敏感，股市可能受衝擊。

美國公債、美元及國際金價23日看漲，但若中東衝突並未進一步升高，漲勢將無法持久，預料本周末時美債殖利率將微幅上升，金價可能收低。

接下來的觀察重點為是伊朗的反應。標普全球商品機構資深分析師班比洛表示，關鍵問題在於接下來伊朗是否會直接或透過他國民兵組織，攻擊美國的中東資產，以及是否攻擊荷莫茲海峽的航運線。

美國公債 川普 伊朗

延伸閱讀

川普最大政治賭注？美軍襲擊伊朗軍事設施 分析：恐升級為更廣泛、更持久衝突

未經國會批准！美國2黨議員怒批川普 下令對伊朗動武「不符合憲法」

川普派美軍突襲！分析曝「轟炸伊朗是賭注」 美方透露：是一次性行動

2周內決定變2天！川普突襲伊朗前「關鍵48小時曝光」 2原因促美軍出擊

相關新聞

美無預警空襲伊朗 全球金融市場戒備

美軍21日無預警空襲伊朗核設施。美國總統川普當晚在記者會直言，對伊朗而言，「接下來不是和平就是悲劇，將遠比過去幾天還悲慘...

市場正遭遇三大變數的完美風暴：貿易戰、地緣政治、央行政策難預測

挪威央行19日意外降息，凸顯美國關稅、中東衝突和美元走勢震盪加劇，正在提高全球貨幣政策與通膨的預測難度，同日重返零利率政策的瑞士央行警告全球經濟前景不明

美炸伊朗 攪亂全球海空運

美國21日打擊伊朗核子設施後，干擾全球海空運。葉門叛軍「青年運動」組織（Houthi，又譯胡塞）22日表示，「遲早」將回...

美選在景氣最脆弱時刻動手 全球經濟成長將踩煞車

美國選在全球經濟最脆弱之際，攻擊伊朗的三座核子設施，將對全球成長踩下煞車，如今世界經濟前景的影響程度，將取決於伊朗的報復...

OpenAI加薪留才 抗Meta挖角

在OpenAI日前揭露Meta開出優渥條件試圖挖角OpenAI的人工智慧（AI）人才、但員工最後選擇留下後，Meta表示...

瑞士擬提高遺贈稅 富豪焦慮

瑞士將公投決定是否提高富人的遺產稅和贈與稅率至50%，此舉已引發超級富豪的焦慮。律師與銀行家警告，恐掀起出走潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。