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美選在景氣最脆弱時刻動手 全球經濟成長將踩煞車

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

美國選在全球經濟最脆弱之際，攻擊伊朗的三座核子設施，將對全球成長踩下煞車，如今世界經濟前景的影響程度，將取決於伊朗的報復行動強度。

世界銀行（WB）、經濟合作暨發展組織（OECD）及國際貨幣基金（IMF）最近幾個月陸續下修全球經濟成長預測，只要石油或天然氣價格大幅增加，或是中東衝突進一步升高導致貿易受到干擾，都將阻撓或減緩世界經濟成長。

彭博資訊經濟學家指出：「我們將看到德黑蘭當局會如何回應，這次空襲很可能使衝突進一步升高。」「對全球經濟而言，衝突不斷擴大，增添了油價上漲風險以及通膨走高的動能。」

隨著美國總統川普暫停徵收高額「對等」關稅期限將在7月屆滿，未來幾周不斷升高的地緣政治與關稅風險，可能升級交織在一起，油價飆升可能是中東地區長期衝突對經濟的最大影響。

在美國空襲伊朗後，一款允許投資人炒作油價波動的衍生產品，在IG Weekend市場平台飆升8.8%。 IG市場策略師塞卡摩說，若這個走勢在交易恢復時維持不變，美國原油期貨周一開盤時，預料將漲至每桶80美元，遠高於20日的每桶73.84美元收盤價。

儘管美國是石油淨出口國，但油價上漲將會加劇美國經濟的挑戰。Fed已調降今年美國經濟成長率預期至1.4%，因為官員還在消化川普關稅對物價和經濟成長影響。若伊朗封鎖荷莫茲海峽導致原油運輸中斷，伊朗石油的最大買家中國大陸所受的影響將最為顯著。

荷莫茲海峽的船運中斷也將嚴重影響全球液化天然氣（LNG）市場。占全球五分之一LNG交易量的卡達，主要透過這條路線出口，且沒有替代通道。彭博經濟學家研究指出，這將導致全球LNG極度吃緊，進而大幅推升歐洲天然氣價格。

美國經濟 油價 伊朗

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