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瑞士擬提高遺贈稅 富豪焦慮

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

瑞士將公投決定是否提高富人的遺產稅和贈與稅率至50%，此舉已引發超級富豪的焦慮。律師與銀行家警告，恐掀起出走潮。

英國金融時報（FT）報導，瑞士訂於11月舉行公投，將決定遺產和贈與的價值超過5,000萬瑞郎（6,100萬美元）時，是否徵收50%稅率。

現行各邦稅制不對配偶和直系子女的遺產與贈與課稅，但新稅不會給予豁免。

該法案是瑞士極左派的青年社會主義黨（Young Socialists）在2022年提出，以籌資應對氣候危機。根據瑞士法律，提案只要有10萬人連署支持，就可以交付公投，但須過多數人口與瑞士26個邦的多數支持才能通過。

專家認為，法案通過機率不高，瑞士居民向來反對富豪稅。

在此之前，英國曾對非本國籍居民的全球資產課徵遺產稅，引發外籍富豪大舉出走。相形之下，杜拜和義大利正在積極招徠富裕人士。

Staiger法律事務所律師芙緹歐說，瑞士很難吸引從英國出走的富人，這個公投案的時機糟透了，縱使未阻止人們來到瑞士，但更多人選擇義大利、希臘和阿拉伯聯合大公國等。義大利遺產稅介於4%-8%之間，杜拜不課徵遺產稅。

遺產 義大利 瑞士

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