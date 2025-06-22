打造韓最大AI資料中心！SK攜手亞馬遜AWS 李在明上任以來最大投資案

美國雲端服務供應商亞馬遜網路服務（AWS）與南韓SK集團22日宣布，將在蔚山市共同興建一座超大型人工智慧（AI）專用資料中心AWS AI Zone，為新任總統李在明上任以來最大的企業投資案。

AWS、SK以及蔚山市政府20日簽訂協議，SK計劃投資7兆韓元（51億美元），包括AWS投入的40億美元，預定在今年9月開工動土，目標是在2027年前開始營運，可望創造78,000個直接及間接的就業。這座南韓最大的AI基礎設施，將由6萬顆圖形處理器（GPU）驅動，電力容量達103千瓩（MW）。

AWS基礎設施服務副總裁卡利亞納拉曼（Prasad Kalyanaraman）說：「SK集團卓越的技術實力結合AWS全方位的AI雲端服務，將能支援南韓各行各業及規模的客戶，構建並運用具強化資安的AI技術以推動創新」。AWS和SK集團計劃在AI資料中心、AI半導體，以及AI解決方案等領域合作。

AWS AI Zone是SK電訊去年提出的「AI基礎設施高速公路」策略的一環。SK集團預期透過該計畫，建造超大規模AI基礎設施，以提升資料主權，並強化南韓在全球AI領域的競爭力。會長崔泰源說：「我們很高興能與全球領先的雲端服務供應商AWS攜手，結合SK集團的技術實力，打造南韓AI生態系的核心基礎設施，並為『AI 高速公路』注入強大的新動能。」「未來SK將持續利用各子公司的獨特優勢與全球夥伴合作，在亞太地區建造更多AI資料中心樞紐。」

此外，SK還計劃進一步加速「第四次量子躍進」，意即將AI深度導入集團的各個事業領域，包含AI代理人和機器人、製造業AI、能源解決方案以及AI驅動的生物科技等等。