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中東戰事、貿易談判…美股觀望氣氛濃
美國股市標普五百指數上周五（二十一日）連續三日下跌，中東戰事和貿易談判觸礁，導致投資人心存觀望，這兩方面的發展仍將是華爾街本周緊盯的焦點。
道瓊工業指數周五小漲三十五點，但標普五百指數和那斯達克綜合指數分別下跌百分之○點二和百分之○點五。一周下來，那指漲百分之○點二，道瓊平盤，標普跌百分之○點二。
費城半導體指數周五下挫百分之○點八，台積電ADR跌百分之一點九。華爾街日報報導，美國商務部考慮取消台積電等在大陸晶片廠享有美國技術出口管制豁免。費半周線仍上漲百分之一點九，台積電ADR跌百分之○點八。
美國總統川普暗示或許考慮支持中東停火協議，但同時也警告，有可能比前一天預告的兩周時間更早下令軍事行動。他對歐洲尋求外交解方不以為意，認為英、法、德三國外長和伊朗外長周五會談後並無進展。
英國金融時報報導，日本因美國政府要求東京增加國防支出，決定取消美日高層會議，此消息一度加劇美股頹勢。美國短天期公債殖利率下跌，聯準會（Fed）理事沃勒暗示最快七月就可能降息。市場對Fed九月降息的預期略為上升，且完全反映十月降息。
Freedom Capital Markets全球首席策略師伍茲（Jay Woods）說：「市場目前態度是審慎樂觀，談判或能化解衝突，更重要的是美國不會介入。不過，也有人懷疑，總統口中的所謂兩周期限，只是拖延決策一貫說法。」他認為，這種拖延策略很像當初關稅延後實施和所謂TACO（川普總是臨陣退縮）交易，也讓市場觀望。
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