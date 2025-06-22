日本財務省 減少發長債

根據日本財務省發布的文件，財務省下月起將削減超長期公債的發行規模，這是罕見舉動，因為日本政府的會計年度才剛於4月展開，以往財務省多只在有新的支出需求時，才會調整發債計畫。

這項發債計畫的修訂，加上日本銀行（央行）本周稍早宣布自下個會計年度起，將放緩縮減購債的步調，顯示決策者正全力穩定市場信心，回應上個月日本超長期債券殖利率飆升至歷史新高，所引發的擔憂。

根據修改後的發債計畫，財務省在本會計年度（止於明年3月底），20年期日本公債的銷售將減少1.8兆日圓至10.2兆日圓。30年期的公債發行將削減9,000億日圓，40年期公債減少5,000億日圓。

儘管長期公債發行將縮減，為維持整體發行總量，財務省將透過增加中短期公債的發行來補上。同時，擴大公債零售銷售，並將部分增強流動性的標售轉向短期債券。

日本財務省這項決策獲得多數主要承銷商的支持，財務省召開會議，蒐集市場意見。部分與會者建議政府回購並註銷現有公債，以提升市場流動性。

財務省官員表示，此選項未被排除，但目前也還沒列入優先考慮。日本財務大臣加藤勝信20日強調，政府會持續配合日銀政策，確保公債穩定發行。