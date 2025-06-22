川普又放話開除鮑爾 再次宣洩對Fed遲遲不降利率的不滿

美國總統川普20日重提將聯準會（Fed）主席鮑爾革職的想法，再次宣洩對Fed遲遲不降利率的不滿。與此同時，Fed內部對何時重啟降息開始出現歧見，理事沃勒附和川普降息的說法尤其引人注目。

川普在社群媒體平台Truth Social上說：「我不曉得理事會為何不壓制（鮑爾）。也許，只是也許，我得改變不開除他的念頭？無論如何，他的任期很快就會結束。」

川普已多次揚言炒鮑爾魷魚，儘管撂狠話後又屢次收回。鮑爾主席任期將在2026年5月屆滿，川普可望在未來數月提名繼任人選。

被視為下任Fed主席熱門人選的Fed理事沃勒20日表示，隨著通膨下滑，勞動市場也顯現減弱跡象，最快7月應可降利率。他支持Fed下次會議開始思考降利率，不該等到就業市場沉淪才行動。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金的看法比較保留，他接受路透專訪時表示，通膨率仍超標，關稅是否助長通膨的爭議尚無定論，失業率又位於4.2%低點，此刻無迫切必要降息。舊金山Fed總裁戴莉則認為，秋季降息比7月就降更合適。