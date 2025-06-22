標普500連三跌 華爾街本周緊盯兩件事

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

美國股市標普500指數上周五（21日）連續三日下跌，中東戰事和貿易談判觸礁，導致投資人心存觀望，這兩方面的發展仍將是華爾街本周緊盯的焦點。

道瓊工業指數上周五小漲35點，但標普500指數和那斯達克綜合指數分別下跌0.2%和0.5%。一周下來，那指漲0.2%，道瓊平盤，標普跌0.2%。

費城半導體指數上周五下挫0.8%，台積電ADR跌1.9%。

華爾街日報報導，美國商務部考慮取消台積電（2330）等在大陸晶片廠享有美國技術出口管制豁免。費半周線仍上漲1.9%，台積電ADR跌0.8%。

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）上周五宣布，已針對八個實體、一艘船隻、一個名為張艷兵的中國公民實施制裁，因他們涉嫌為伊朗軍工業提供敏感的機械。

英國金融時報報導，日本因美國政府要求東京增加國防支出，決定取消原訂的美日高層會議，此消息一度加劇美股頹勢。美國短天期公債殖利率下跌，美國10年期公債殖利率上周五變動不大，收在4.374%。

美國商務部 標普 台積電

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