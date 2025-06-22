評估對美物價效應 Fed：政策影響剛開始

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國聯準會（Fed）在最新提交給國會的貨幣政策報告中表示，雖然美國通膨率已從2022年高點大幅趨緩，但仍略高於2%目標，且總統川普關稅影響可能才剛開始發酵，重申應該等到情勢更為明朗後，再採取行動。

路透報導，在主席鮑爾本周將赴國會作證前，Fed 20日先發布了這份報告，並在報告中表示，「由於貿易政策持續變化，今年進口關稅調高對美國消費者物價影響存在高度不確定性，現在評估消費者和企業反應還為之過早」。以家電產品為例，一些消費性電子產品價格已上漲，但同樣面臨關稅上漲的汽車，價格通膨卻未特別強勁。

不過，該報告也表示：「雖然關稅影響無法直接在官方消費者物價統計裡看到，但今年各商品類別的價格淨變動模式暗示，關稅可能確實導致最近商品通膨上揚。」

此外，該報告也指出，雖然調查顯示，家庭預期短期通膨將會急劇攀升，但對長期通膨預期仍符合Fed的2%目標；Fed「已準備好等待通膨和經濟活動前景更加明朗，和及時因應潛在的經濟發展」。

Fed官員上周決策再度維持政策利率在4.25~4.5%區間。官員希望在他們調整借款成本前，先看到川普政府的關稅和其他政策如何影響通膨、勞動市場和整體經濟。鮑爾表示，他預期未來幾個月將看到「富有意義」的通膨。且官員普遍認為經濟將會放緩，失業率將從目前的4.2%升至4.5%。

關稅 通膨 美國聯準會

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