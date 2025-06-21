獲美國防部背書 Ion開始生產新款固態電池 續航力多50%

美國電池新創公司Ion Storage System正在生產擁有獨特設計的固態電池，續航力多出50%，充電速度也顯著提升，且起火機率幾乎是零。固態電池未來可能對電子產品及電動車，帶來革命性影響。

道瓊社報導，這款高能量密度的電池，其技術受氫燃料電池啟發，目前已開始在美國馬里蘭州的布爾茲維爾（Beltsville）生產。美國政府雖撤回了對許多能源科技的投資，但美國能源部這回卻成為該款電池的關鍵投資者。

該公司近期開始將電芯成品出貨給潛在客戶，供其測試。這些客戶當中包含美國國防部（在早期測試中發現這些電芯表現可靠），也包含其他尚未公布身分的電子產品製造商。此外，Ion也獲得美國能源部能源先進研究計畫署（ARPA-E）的2,000萬美元的擴大補助金。

標準固態電池充放電時會膨脹及收縮，可能導致電池破裂並失效，是該類型產品一大問題。馬里蘭大學的材料科學家瓦克斯曼（Eric Wachsman）要他的博士生別太執著於此，而是將注意力放在具有發展性的競品：氫燃料電池上。

他們發現，將製造燃料電池時所需的多孔、堅固的陶瓷基板，融入鋰電池製造中，是可行的。與傳統鋰電池內部複雜的夾層不同，這種技術下，電池內部只有三層：鋰金屬、陶瓷基板，及一般的金屬合金。這意味著，Ion的電池可以像傳統鋰電池那樣，被裝進柔軟的鋁箔袋中。

要製造此種關鍵陶瓷隔層，需要接近於晶片廠的乾淨及控制環境。但一旦生產出來，其他製程就幾乎與一般電池無異。Ion執行長施耐德（Jorge Schneider）表示，這項革命性的技術，不需要像特斯拉超級工廠那樣的密集資本投入。

在Ion工廠的桌子上，放著被拆解的智慧手表及無線耳機，用來展示藏在其中的電池尺寸有多小，這是此種技術最佳的初次應用。美國國防部也嘗試使用該公司的電池，作為減輕軍人裝備的方法。