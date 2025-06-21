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南韓貿易代表22日起訪美 行程含新一輪雙邊技術談判

中央社／ 首爾21日綜合外電報導
韓國產業通商資源部今天表示，通商交涉本部長呂翰九將於6月22日至27日期間訪美。圖／路透社
韓國產業通商資源部今天表示，通商交涉本部長呂翰九將於6月22日至27日期間訪美。圖／路透社

韓國產業通商資源部今天表示，通商交涉本部長呂翰九（Han-koo Yeo）將於6月22日至27日期間訪美，此行包含他與美國貿易代表葛里爾商談，以及舉行第3輪雙邊技術性談判。

產業通商資源部1名官員告訴路透社，呂翰九此行將包含與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）進行商談，以及舉行第3輪雙邊技術性談判。該官員並未透露有關這些會議的更多細節。

韓國西江大學經濟學教授許允（Heo Yoon）認為：「由於韓美峰會尚未舉行，加上新政府還未任命重要部會的首長，因此磋商可能聚焦於產業通商資源部的業務職掌範圍，但不包括國防成本分攤和匯率等重大議題。」

他指出：「在這種情況下，針對關鍵談判框架和議程達成全面性的協議，預料將充滿挑戰性。」

韓國目前適用美國基準10%關稅，另有25%對等關稅緩徵90天。雙方4月舉行初步談判時，同意於7月8日前制定一項降低關稅的貿易協議。

關稅 美國 南韓

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