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美股觀望氣氛濃 川普對伊朗動武會不會也TACO？專家這樣看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
有策略師認為，川普決定是否對伊朗動武所謂的兩周期限，只是拖延決策一貫說法。很像當初關稅延後實施和所謂TACO（川普總是臨陣退縮）交易。圖／路透
有策略師認為，川普決定是否對伊朗動武所謂的兩周期限，只是拖延決策一貫說法。很像當初關稅延後實施和所謂TACO（川普總是臨陣退縮）交易。圖／路透

美國股市標普500指數周五連續三日下跌，中東戰事和貿易談判觸礁，導致投資人心存觀望，這兩方面的發展仍將是華爾街下周緊盯的焦點。

道瓊工業指數周五小漲35點，但標普500指數和那斯達克綜合指數分別下跌0.2%和0.5%。一周下來，那斯達克漲0.2%，道瓊平盤，標普跌0.2%。

費城半導體指數周五下挫0.8%，台積電ADR跌1.9%。華爾街日報報導，美國商務部考慮取消台積電在內在陸晶片廠享有美國技術出口管制上的豁免。費半周線仍上漲1.9%，台積電ADR跌0.8%。

國際油價指標布蘭特原油期貨周五收在每桶77.01美元，以色列空襲伊朗以來已上漲11%。市場憂心，伊朗若封鎖荷莫茲海峽，恐讓全球經濟大受衝擊。

美國總統川普暗示或許考慮支持中東停火協議，但同時也警告，有可能比前一天預告的兩周時間更早下令軍事行動。他對歐洲尋求外交解方不以為意，認為英、法、德三國外長和伊朗外長周五會談後並無進展。

英國金融時報報導，日本因美國政府要求東京增加國防支出，決定取消原訂的美日高層會議，此消息一度加劇美股頹勢。

美國短天期公債殖利率下跌，聯準會（Fed）理事沃勒暗示最快7月就可能降息。貨幣市場對Fed 9月降息的預期略為上升，且完全反映10月降息。美國10年期公債殖利率周五變動不大收在4.374%。

以色列持續空襲伊朗，加上川普預告美國可能兩周內介入，都讓未來幾天油市持續緊繃。但交易商Ritterbusch and Associates提醒，如果美伊重啟核談判，「我們預料油價將大幅下挫」。

Freedom Capital Markets全球首席策略師伍茲（Jay Woods）說：「市場目前態度是審慎樂觀，談判或能化解衝突，更重要的是美國不會介入。不過，也有人懷疑，總統口中的所謂兩周期限，只是拖延決策一貫說法。」他認為，這種拖延策略很像當初關稅延後實施和所謂TACO（川普總是臨陣退縮）交易，也讓市場觀望。

投資人也認為，地緣政治加劇緊張造成的股市回檔，多半只是短暫現象。

CFRA投資策略長史托沃（Sam Stovall）說：「過去經驗顯示，軍事衝突通常帶給股市震盪幅度有限、時間也不長；除非出現新情況，否則華爾街這次也可能如此反應。」

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