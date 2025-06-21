為防協議破裂 美擬撤銷台積電、三星等對陸出口豁免

為防止美中貿易休戰協議破裂，美國商務部正考慮撤銷過去數年對三星、SK海力士與台積電所核發的授權，這將使這些公司在大陸的工廠更難獲得美國產品和技術。

美國在2022年對大陸祭出大規模晶片製造設備出口管制後，允許三星、海力士等外國業者將美國製造的半導體生產設備運送至其位於大陸的晶片廠房。這些公司在那之後獲得「經認證終端使用者」（VEU，Validated End User）資格，免除每次設備出口都要向美國政府申請許可證，能較便利地從美國供應商進貨。

路透報導，目前美國是否真的會撤銷授權尚不明朗。但若成真，外國晶片製造商在大陸的運作將更加困難，因為他們在大陸生產的半導體用於各行各業。

白宮一位官員表示，美國此舉只是預先做準備，以防止美中所達成的貿易休戰協議破裂。該官員相信貿易協議會繼續推進，大陸也將依約恢復稀土出口。他也提到，目前並無啟動這項措施的意圖，「但我們希望備妥工具，以防協議破裂，或其他因素擾亂雙邊關係。」

美國商務部對此則表示，晶片製造商仍可在大陸營運，新的執行機制只是讓對大陸出口的規定更加一致，確保美方能維持公平對等的出口程序。

不過業界人士指出，如果美國半導體設備公司向外國跨國公司出貨變得更加困難，這只會幫助到大陸的競爭對手，一位人士直言「這根本是送上大禮」（It’s a gift）。