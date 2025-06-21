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不滿聯準會按兵不動 川普揚言考慮開除鮑爾

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國總統川普（左）表示正考慮是否開除Fed主席鮑爾（右）。路透
美國總統川普（左）表示正考慮是否開除Fed主席鮑爾（右）。路透

美國總統川普今天針對聯邦準備理事會（Fed）不願降息的決定，進一步批評聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），他公開表示正考慮是否開除鮑爾，並任命自己掌管聯準會。

法新社報導，共和黨籍的川普經常就聯準會不降息的決定斥責鮑爾，他今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）抨擊這位銀行家，將他抹黑為「笨蛋」、「蠢人」、「明顯仇恨川普者」。

川普表示：「我完全理解，我對他的強烈批評讓他更難做他應該做的事，也就是降息，但我已試過各種不同的方法。」

他說：「我試過表現和善，試過保持中立，也曾經不友善過，但和善與中立沒有用！」

川普在昔日首度執政時任命鮑爾接掌聯準會，前總統拜登上任後再次任命鮑爾擔任主席，任期至2026年。

鮑爾曾表示，將他開除並不合法，而且如果川普提出要求，他也無意主動請辭。

川普發文說：「我不知道為什麼聯準會不推翻這個不折不扣的蠢人！也許，只是也許，我將必須重新考慮開除他？但無論如何，他的任期不久後將結束！」

聯準會本月18日連續第4次會議決定維持利率不變，並預測在川普的關稅政策生效下，通貨膨脹將攀升且經濟成長將降溫。

鮑爾 聯準會 川普

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