快訊

賴清德大登場 蘇一峰：政府窮到沒錢買衛生紙 但可以大罷免大灑幣

星巴克「買一送一」！只有一天、這次有3款星冰樂

MLB／扯！釀酒人新秀29球破百哩 完全比賽投到第7局才破功

聽新聞
0:00 / 0:00

FT：華府要求增加更多國防開支激怒東京 「2+2」年度會談取消

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國防部政策次長柯伯吉（右）和部長赫塞斯5月5日在五角大廈會見秘魯外長與國防部長。資料照片。法新社
美國國防部政策次長柯伯吉（右）和部長赫塞斯5月5日在五角大廈會見秘魯外長與國防部長。資料照片。法新社

金融時報21日披露，美國川普政府突然要求日本政府增加國防支出，此舉激怒美國在亞洲最親密的盟友，東京因此取消兩國的高層會談。

美國國務卿魯比歐與國防部長赫格斯原定於7月1日在華府會晤日本防衛大臣中谷元和外務大臣岩屋毅，舉行「2+2」年度安全會談，但據包括2名東京官員在內的3位知情人士透露，美方要求日方將國防支出提高至GDP的3.5%、高於先前要求的3%後，東京因此取消會談。

報導稱，自川普總統4月對日本徵收「對等」關稅後，兩國正舉行艱難的貿易談判，安全議題也引發關係緊張。五角大廈第三號官員、國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）近幾週提出更高幅度的新支出要求，引發東京方面強烈不滿。

一位日本資深官員表示，取消「2+2」年度安全會談的決定，也與7月20日的參議院選舉有關；執政的自民黨預料將失去部分席位。

曾任白宮國安會東亞事務主任的江史東（Christopher Johnstone）表示，東京一向將「2+2」會談視為「高度優先事項」，因為這是「展現美日同盟實力的極具政治價值機會」。他指出，將會談延後日本參議院選後，顯示「東京對於雙邊關係的現況及未來感到高度不安」。

江史東表示：「東京似乎已得出結論，認為在選前舉行會談的政治風險高於潛在收益。如果屬實，這將是相當罕見的評估」。

華府和東京之間發生摩擦，正值美國對歐亞盟友施壓，要求增加國防開支。赫塞斯5月在新加坡香格里拉論壇發表演說，敦促亞太盟友效法歐洲「新近的榜樣」，承諾提高國防支出，並指出中國大陸與北韓的區域威脅。

一位國防官員表示：「美國現在正對亞太盟友採取強硬態度。」而柯伯吉一直是這項施壓行動的主要推動者，除了正主導審查2021年美英澳三國的「AUKUS」潛艦協議，也曾在3月點名日本的當務之急是增加防衛開支，但增加速度「過慢」，並認為應將防衛費的GDP占比提升至3%。

對此，日本首相石破茂則在接受質詢時回應，「日本的防衛費是日本決定的事情」。

美國企業研究所（AEI）亞洲安全專家庫珀（ Zack Cooper）表示：「川普政府對亞洲盟友國防開支水平的預期前後矛盾、且不切實際，可能適得其反，削弱一些主要外國政府中，最支持美國官員和專家的立場。」

日本防衛省拒絕就「2+2」會談是否已被取消發表評論，並表示尚未決定下一次會談的具體時間。美國國務院和五角大廈均未置評。

美國 日本 國防支出

延伸閱讀

退休夫妻買80萬溫泉中古房移居鄉下 才爽一年忍痛搬回都市「原因和錢無關」

日本必吃8大美食！拉麵、壽司還有「這些」料理吃完才甘願回國

日通膨衝高 升息壓力浮現

康全奠基年 深耕印度、日本

相關新聞

FT：華府要求增加更多國防開支激怒東京 「2+2」年度會談取消

金融時報21日披露，美國川普政府突然要求日本政府增加國防支出，此舉激怒美國在亞洲最親密的盟友，東京因此取消兩國的高層會談...

關注中東情勢和川普下一步決定 美股史指連三跌 道指微升

投資人密切關注中東局勢的最新發展，史坦普500指數連續第三天下跌。交易員們也在思考聯準會未來的降息路徑。

川普暫緩出兵伊朗 改口「兩周內」決定是否動武 油價向下

以色列與伊朗持續相互轟炸，但美國總統川普對伊朗的言詞轉趨緩和，表示會給時間透過外交手段化解問題，將在「兩周內」決定是否攻...

南韓對美順差 再創新高

南韓去年對美國經常帳順差再創新高，無形中更增添總統李在明和美國總統川普爭取貿易協議所面臨的挑戰。

歐元轉強 扮演避險資產

由於美國政策難以預測，加上全球貿易戰帶來風險，促使交易員迴避美元，歐元兌美元今年來已升值逾一成，在全球外匯選擇權市場的地...

全面普查國家減少 人口數據危機 藏隱憂

科學家警告，近年進行全面人口普查的國家日益減少，這項「人口數據危機」正成為潛藏的未爆彈，可能衝擊疾病防治與教育規劃等政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。