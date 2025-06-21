美媒：美擬取消台積電等在中國使用美國技術豁免

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

「華爾街日報」（Wall Street Journal）今天引述知情人士說法報導，美國官員已通知台積電等全球領先的半導體公司，計劃要取消能讓這些公司在中國使用美國技術的豁免。

報導提到，負責工業和安全事務的美國商務部次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）本週通知三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）和台積電，他想要取消這些豁免。

消息傳出後，供貨給中國的美國晶片設備製造商股價紛紛下跌。科磊（KLA）下跌3.8%；科林研發（Lam Research）下跌4.7%；應用材料（Applied Materials）下跌3.8%。

美國商務部發言人透過聲明說：「晶片製造商仍可在中國營運。新的晶片執法機制類似於其他向中國出口的半導體公司的許可要求，並確保美國擁有平等且對等的程序。」

此舉將使外國晶片製造商更難在中國營運，它們在中國製造的半導體可用於各種產業。

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