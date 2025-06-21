日通膨衝高 升息壓力浮現

日本5月核心通膨率衝上3.7%，寫下兩年多來的新高紀錄，也遠高於日本銀行（央行）所設定的2%目標，使得日銀在面對美國關稅逆風吹襲之際，依舊面臨必須恢復升息的壓力。

日本總務省20日公布，扣除生鮮食品的5月核心通膨年增率達3.7%，為2023年1月來新高，比4月的3.5%加速上揚，也超乎市場預期，主因缺米衝擊下，米價較去年同期飆漲一倍。

在上月，日本貨物通膨年增率為5.3%，而服務通膨年增幅則從4月的1.3%擴大到1.4%，暗示企業正轉嫁薪資成本。

瑞穗證券市場經濟學家片木亮介說：「鑒於美國關稅政策升高不確定性，日銀正採取觀望模式，緊盯美日貿易談判進展。」「但數據顯示國內通膨復熾，尤其是貨物價格。考量物價波動，日本在年底前具備持續升息的條件。」

扣除生鮮食品的糧食價格，在5月比一年前激增7.7%，也較4月的7%進一步加速，顯示日本家庭正承受生活成本上漲的苦痛。

不過，日銀官員預期，由成本推升的物價壓力將在今年稍晚陸續消散，加上薪資有望成長，將穩固消費力道並支撐內需，有助於日本實現通膨率長期穩定在2%的目標。

另據財務省同日向初級交易商公布的發債計畫，當局研擬在2026年3月前，將20年期、30年期、40年期公債發行規模合計縮減3.2兆日圓（220億美元），其中20年期公債的縮減發行量，比外媒見到的草案文件擴增一倍，顯示官員擔憂借貸成本上升。