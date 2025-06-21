全面普查國家減少 人口數據危機 藏隱憂

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

科學家警告，近年進行全面人口普查的國家日益減少，這項「人口數據危機」正成為潛藏的未爆彈，可能衝擊疾病防治與教育規劃等政策的效益。在人工智慧（AI）運算仰賴這些數據之際，潛在傷害可能更大。

《科學》期刊19日見刊的〈消失的人們：全球人口統計數據危機威脅公共政策〉研究指出，執行全面人口普查的國家不斷減少，延後發布結果的國家也逐漸增加，主要是因為新冠疫情的干擾、預算縮減、政府機構信任度下滑及國際支持崩塌等，但也將引發「完美風暴」。

這份由英國南安普頓大學與美國哥倫比亞大學共同進行的研究指出，涵蓋全球15%居民的國家，都未能在2015-2024年進行人口與住房普查，比十年前增加7%，世界各國有上百萬人未被計入普查與調查數據，致使決策當局未能掌握治理人口的全貌。

報告主要作者、南安普頓大學 WorldPop研究團隊副主管艾絲培擔心，這種衝擊可能很「深遠」，因為人口數據是「幾乎所有經濟與社會活動之母」，決定了「政府要投資的領域、方式和人口族群」。

艾絲培說，統計機構資金遭砍，會減弱可得數據的品質，也可能造成「大批人口未被計入，被排除在公共決策外」。報告也說，最近美國、英國及其他歐洲國家縮減國際援助預算，將使情勢惡化。

報告推算，涵蓋非洲33%人口的國家，2015-2024年都未統計人口，黎巴嫩、敘利亞及葉門等國家的衝突也已大幅限制當局普查的能力，儘管這種數據缺口影響窮國最深遠，但富裕國家也無法倖免，普查日益無法蒐集到特定人口族群的完全資訊，孩童人數常被低報，有研究指出，2020年的美國拉丁裔人口被低估了將近5%。

美國 科學家

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