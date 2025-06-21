南韓對美順差 再創新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

南韓去年對美國經常帳順差再創新高，無形中更增添總統李在明和美國總統川普爭取貿易協議所面臨的挑戰。

南韓央行20日公布，南韓2024年對美經常帳順差達1,182億美元，寫歷史新高。此數字2019年來年年增加，反映雙方貿易關係日益緊密，也帶來新的摩擦風險。南韓已被川普列為加劇美國貿易逆差的十大國家之一。

 西江大學經濟系副教授許俊榮（音譯）說：「目前還很難預料川普或其他國家會怎麼因應，變數太多，對經濟的衝擊雖可能很大，但要精確估算不容易。」

許俊榮估算，若實施所謂對等的25%關稅，南韓整體出口恐下滑2%，對GDP成長的最大影響可能多達0.7個百分點。

美國是南韓第二大外銷市場，僅次於中國大陸，去年占南韓出口總額18.7%，金額達1,278億美元。美國貿易代表署數據顯示，2024年美對韓貿易逆差為660億美元，居雙邊逆差第八名。

南韓對外貿易集中於少數幾個關鍵產業。根據產業通商資源部統計，2024年半導體出口總額達1,419億美元，占全國出口約21%；汽車居次，超過10%；鋼鐵產品則接近5%。

汽車對美國市場依賴尤為明顯，占南韓對美出口總額逾1/4。其中，現代汽車因生產基地仍多集中在南韓本土，比其他車廠更容易受波及。

美國 川普 南韓

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