川普暫緩出兵伊朗 改口「兩周內」決定是否動武 油價向下

以色列與伊朗持續相互轟炸，但美國總統川普對伊朗的言詞轉趨緩和，表示會給時間透過外交手段化解問題，將在「兩周內」決定是否攻擊伊朗，較之前的「未來幾天」拉長，歐洲多國外長20日也將與伊朗會談，為以伊衝突以來首場高階會談，布蘭特油價應聲重挫。

布蘭特原油期貨20日盤中一度重挫3.5%，跌幅稍後收斂，西德州原油則平盤震盪，但油市仍高度不安，摩根大通預測，若運油要道荷莫茲海峽關閉，油價可能飆升至每桶120-130美元。

白宮發言人李維特19日轉述川普的口述訊息表示：「根據近期可能會、或可能不會與伊朗談判的機率相當高這個事實，將在兩周內做出是否動武的決定。」川普之前的說法則是他考慮未來幾天攻擊伊朗。

李維特說，川普的訊息是要回應最近媒體對「伊朗局勢」的揣測，但拒絕進一步說明川普設定的時間，也未說明川普認為未來與伊朗進一步談判的成功機率。

英國、法國及德國外長20日將在日內瓦與伊朗外長阿拉奇協商，試圖為衝突降溫，把伊朗拉回談判桌。伊朗外交官透露，在與歐洲來往時，願意追求平衡務實的政策，並與東西方理性互動。

各界持續評估中東情勢，美國航空業者19日已罕見暫停飛往卡達和阿聯等國的航班，馬士基20日表示，在謹慎分析威脅風險報告後，將暫停旗下船舶停泊在以色列海法港。

PVM分析師伊凡斯指出，只要以伊繼續互轟，就可能會有導致情勢升高的意外行動、或擊中石油基礎設施，A/S全球風險管理公司分析師拉斯穆森也高度懷疑美國與伊朗會談能否實現，認為跡象顯示，市場將進入兩周的不確定性時期。

而且，川普一直都有設定「兩周」期限的習慣，有些會兌現，有時不了了之，使得「兩周內」成為他任內常見的「決策口頭禪」。

另外，以色列對伊朗開戰，據估算每天要付出數億美元代價，可能限制以色列打持久戰的能力。專家指出，以色列最大宗開銷來自攔截伊朗飛彈所需的防空飛彈，光這一項一天就可能燒掉數千萬到2億美元。另有估算指出，重建和修復受損建物至少要花4億美元。