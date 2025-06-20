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傳美國要撤銷台積電陸廠豁免 ADR應聲跌逾2%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國傳準備就半導體製造商旗下位於中國大陸的晶片工廠採取行動，撤銷這些工廠取得美國技術時享有的豁免。 路透
美國傳準備就半導體製造商旗下位於中國大陸的晶片工廠採取行動，撤銷這些工廠取得美國技術時享有的豁免。 路透

美國據傳準備就台積電等跨國大型半導體製造商旗下位於中國大陸的晶片工廠採取行動，撤銷這些工廠取得美國技術時享有的豁免，台積電美國存託憑證（ADR）20日早盤跌幅應聲擴大。

台積電、南韓三星電子與SK海力士（SK hynix）目前享有無限制豁免，能在不必每次都要申請許可的情況下，將美國晶片製造設備運至旗下位於中國大陸的工廠。不過，美國媒體報導，知情人士透露，美國商務部掌管出口管制的部門主管凱斯勒（Jeffrey Kessler）本周向這三家公司表示，希望取消這些豁免。

台積電ADR 20日早盤下跌2.5%，報208.15美元。

美國 台積電

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