日企維權股東提案 創高

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本企業在今年股東會上收到維權股東的提案量再度刷新歷史紀錄，讓過去不常發生摩擦的日本企業面臨更大的改善股東報酬和獲利能力壓力。

路透報導，三菱日聯信託銀行數據顯示，在6月舉行年度股東會的2,000多家日企中，今年有52家收到維權股東提案，超越去年的最高紀錄46家。已故首相安倍晉三執政後期，也就是2018和2019年，僅12家企業收到類似提案。

自安倍呼籲企業透過改善治理吸引外資以來，維權股東已加大對企業的提案力道，宣稱日企股價遭市場低估，且資本配置缺乏效率。

雖然這些維權人士和參與基金的多數提案，基本上都遭到否決，但仍有些企業在表決未通過後會提出計畫，提高股東報酬。同時，也有愈來愈多企業預先接納維權股東的建議，以避免公開提案和任何對高層造成的尷尬。

維權投資顧問公司Rising Sun Management董事長戴維斯表示：「現在不是我們預期會通過提案，而是很多提案在股東會開始前就被抽掉。」「我們從未公開贏得提案，並不代表我們從未私下爭取到過。」

三菱日聯信託資深經理人下田紘郎說，過去企業只在維權股東公開提案後求助，但現在通常只要一兩次私下接觸過就會開始溝通，「以前的我們像是在火燒起來後才開始滅火，但現在的我們比較像在做防火作業」。

日本 報酬 三菱

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