法國加碼 投資歐洲版星鏈

歐洲通信衛星公司（Eutelsat）從以法國政府為首的投資團體手中，籌得13.5億歐元（15億美元），加上之前成功拿下法國軍方的訂單，有助壯大旗下衛星通訊服務，強化與美國勁敵、馬斯克的星鏈（Starlink）的對抗能力。Eutelsat股價繼19日收漲超過14%後，20日盤中再暴漲逾36%。

法國政府經過這輪投資後，在Eutelsat的持股比率將提高一倍多，從13.6%上升至近30%，成為該公司最大股東。而Eutelsat旗下的OneWeb，本周在巴黎航空展與法國軍方簽署一項為期十年的協議，將提供法軍衛星通訊服務。

法國經濟部長隆巴德表示，Eutelsat正處於「關鍵發展階段」，「這項交易反映了我們對衛星通訊戰略產業的堅定承諾，這是歐洲數位主權的核心」。

鑒於國際情勢瞬息萬變，歐洲正積極尋求能取代星鏈的本土供應商，來自法國的Eutelsat正是最好的替代方案。長期而言，歐洲也指望Eutelsat協助打造強化歐洲自主性的太空通訊網。

得到新資金後，Eutelsat將可用於填補約40億歐元的財務缺口。Eutelsat執行長法拉謝（Jean-François Fallacher）表示，此次由董事會與核心股東批准的增資案，將使公司成為「未來歐洲太空主權發展的核心參與者」。

在此同時，馬斯克的火星計畫再傳重大挫折。SpaceX的星艦（Starship）太空船在進行最新例行測試任務時發生爆炸。德州卡梅倫郡表示，當地時間18日晚間11點後不久，這艘馬斯克寄望能送人類上火星的太空船，「發生重大故障並爆炸」，所幸並未傳出人員傷亡。

初步分析顯示，可能是星艦頭部的加壓儲槽發生故障。馬斯克在自家社群平台X上發文淡化此事：「只是小擦傷。」

SpaceX正大舉押注星艦計畫，目標是讓這款運載工具能夠完全且快速重複使用，希望趕在明年火星和地球最接近時讓星艦具備執行火星任務的能力。

SpaceX正面臨如期交付星艦、達到馬斯克和高層對外承諾的規格壓力。華爾街日報指出，星艦替美國太空總署（NASA）2027年登月任務準備的進度已經落後原定時程。

星艦仍處於試驗階段，過去已多次受挫。最新這起爆炸發生在地面靜態點火測試期間，今年已三次試飛失敗。