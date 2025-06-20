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得不償失？大陸暫不會侵台原因曝光 專家：動武恐釀災難性後果

川普願望要實現？Fed理事稱最快7月能降息 美股早盤走揚

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國聯準會理事沃勒宣稱最快7月就能降息，帶動美國股市20日早盤走揚。路透
美國聯準會理事沃勒宣稱最快7月就能降息，帶動美國股市20日早盤走揚。路透

美國聯準會Fed）理事沃勒（Christopher Waller）認為最快7月就能降息，加上美國總統川普延後決定是否攻擊伊朗，帶動美國直接涉入中東衝突的憂慮下降，美國股市20日早盤應聲走揚，短期公債殖利率則明顯回落。

美股標普500指數20日早盤小漲0.17%，報5,991.03點，道瓊工業指數漲107.98點或0.26%至42,279.64點，那斯達克綜合指數小漲0.1%。美國20日將有6.5兆美元選擇權到期，股市波動可能隨之加劇。

沃勒接受CNBC訪問時表示，美國通膨已降至足以讓Fed能在下次開會時降息的地步，但強調這是他個人看法，美國2年期公債殖利率應聲幾乎回吐所有漲幅。Fed決策官員18日決議利率按兵不動，主席鮑爾宣稱Fed不急於調降基準利率，利率決策仍將取決於數據。

另一方面，川普19日表示，將在未來兩周內決定是否攻擊伊朗，但也希望為協商留下巨大可能性，舒緩投資人對以色列和伊朗衝突的憂慮。另據路透報導，德黑蘭當局已準備好討論對鈾濃縮設下限制，國際油價應聲走跌。

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