市值不斷萎縮 「全球車廠四哥」Stellantis傳考慮脫手瑪莎拉蒂

路透引述消息人士報導，全球車廠四哥Stellantis集團正考慮出售旗下豪華品牌瑪莎拉蒂，以精簡集團目前多達14個的品牌數量。

據悉這項討論，在新任執行長費洛薩預定下周一（23日）走馬上任前便已展開，目前集團暫由董事長艾爾康掌舵。

4月，Stellantis正規劃瑪莎拉蒂、愛快羅密歐等品牌的藍圖，為此聘請麥肯錫顧問公司，為川普關稅政策的影響提供建議。當時，Stellantis承諾全力發展這兩大品牌。

不過，消息人士說，麥肯錫提出的建議也包括脫手瑪莎拉蒂，然而，該顧問公司的評估仍處初步階段。Stellantis發言人在回應路透詢問時表示，瑪莎拉蒂是非賣品，麥肯錫則拒絕回應。

去年12月，因北美市場銷量不振而請辭的集團執行長塔瓦雷斯，曾拒絕考慮將任一品牌出售。不過，一些投資人與分析師認為，縮減品牌陣容有助提升集團利潤率。自去年3月以來，Stellantis已蒸發三分之二的市值。

瑪莎拉蒂去年銷量砍半至1.13萬輛，同期的調整後營業損失達2.6億歐元（2.98億美元）。該品牌仍在等待新的商業計畫，目前未排定新車發表。