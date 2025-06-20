大環境不利 世銀：菲2027年才能成為中高收入國家

世界銀行菲律賓辦事處表示，由於經濟成長速度受全球大環境影響未達預期，菲律賓可能必須等到2027年才能躋身中高收入國家（UMIC）的行列。

世界銀行菲律賓辦事處昨天召開記者會，簡報菲律賓最新經濟發展狀況。

根據世界銀行菲律賓辦事處在臉書分享的影片，經濟專家瓦雷拉（Gonzalo Varela）在活動上表示，雖然不排除菲律賓可能於2026年成為中高收入國家，但世界銀行認為要等到2027年。

瓦雷拉指出，菲律賓經濟在過去6個月的成長速度未及預期；另一位經濟專家里卡比（Jaffar Al-Rikabi ）則分析，全球政策的不穩定性以及外部局勢，衝擊菲律賓的出口、服務以及製造等產業。

截至2023年，菲律賓人均國民所得毛額（GNI）為4230美元。

根據世界銀行的2023年指標，人均GNI介於1146美元至4415美元，屬於中低收入國家（LMIC）。

要成為中高收入國家，人均GNI需達4516美元至1萬4005美元之間，超過1萬4005美元則為高收入國家。

菲律賓國家經濟暨發展署長巴里薩坎（Arsenio M.Balisacan）稍早前樂觀預測，菲律賓今年經濟成長率預計達6%，可望於2026年躋身中高收入國家行列。

然而，世界銀行估計菲律賓今年經濟成長為5.3%，低於去年的5.7%，主要原因為政策不確定性加劇、商業和消費者信心減弱，持續對整個地區的投資、出口和消費造成壓力。

世界銀行並預測，菲律賓明年經濟成長為5.4%，2027年略升至5.5%，但都低於菲律賓政府預期的6%至8%目標。

為刺激中期經濟發展，世界銀行建議菲律賓政府對稅務、開支效率進行改革，同時降低赤字，投資於有助增加就業的基礎設施，改善經商環境。