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輝達+鴻海強攻AI伺服器機器人製造 明年首季開始作業

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
鴻海與輝達（Nvidia）正洽談在鴻海休士頓新廠使用人形機器人，生產AI伺服器，預料未來幾個月可完成部署，將為革新製造流程立下新里程碑。路透
鴻海與輝達（Nvidia）正洽談在鴻海休士頓新廠使用人形機器人，生產AI伺服器，預料未來幾個月可完成部署，將為革新製造流程立下新里程碑。路透

消息人士透露，鴻海輝達（Nvidia）正洽談合作，打算在鴻海位於休士頓的新工廠，使用人形機器人，生產輝達的GB300 AI伺服器，預料未來幾個月內完成部署。

路透報導，鴻海與輝達的目標是在明年第1季前，讓人形機器人開始作業。這將是輝達產品首次在人形機器人協助下生產，也是鴻海在生產線上使用人形機器人的首座AI伺服器工廠，料將在革新製造流程的人形機器人使用方面，成為新里程碑。

鴻海正與輝達合作開發自己的人形機器人，也曾試用陸廠優必選的人形機器人。消息人士稱，目前尚不清楚休士頓工廠計劃使用的人形機器人類型或型態，或最初將部署幾台。

根據鴻海5月簡報，該公司已開始訓練這些機器人，進行拾放物品、插入電纜和進行裝配等工作。消息人士表示，休士頓工廠非常適合部署人形機器人，因為是新工廠，比其他現有的AI伺服器生產基地空間更大。

對輝達而言，在AI伺服器製造流程中使用人形機器人，象徵該技術取得進一步進展，而輝達本身就為人形機器製造商，供應打造這類機器人的平台。

鴻海 輝達 人形機器人 AI

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