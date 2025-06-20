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鮮京集團攜AWS 打造南韓最大AI資料中心

中央社／ 首爾20日綜合外電報導
鮮京集團會長崔泰源。 美聯社
鮮京集團會長崔泰源。 美聯社

南韓政府表示，鮮京集團（SK Group）攜手亞馬遜網路服務（AWS），將投資約7兆韓元（51.1億美元）在南部城市蔚山（Ulsan）打造全國最大資料中心，其中AWS預計注資40億美元。

路透社報導，南韓科學技術情報通訊部今天發表聲明說，這座號稱全國最大的人工智慧（AI）資料中心將於9月動土興建，預計2029年底前全力運轉，最大耗電量將達到100MW（百萬瓦）。

鮮京集團會長崔泰源（Chey Tae-won）在一場會議中表示，他計劃未來進一步提升這座資料中心的最大耗電量至1GW（百萬瓩），使其成為能應付國內AI需求的全球樞紐。他指出，AI對南韓的成長至關重要。

南韓總統李在明（Lee Jae-myung）和其他科技業主管也參加了這場會議。李在明指出，「也許這能樹立良好的榜樣，證明南韓高科技產業不僅能在大都會區發展，也能在都市以外的行政區發展。」

今天南韓AI相關股票持續上漲，歸功於政策樂觀情緒帶動，SK海力士公司（SK Hynix）今天收盤上揚逾4%，網路巨擘Kakao飆漲11%，樂金系統集成（LGCNS）也挺升9%。南韓綜合股價指數（KOSPI）今天收盤是3年半以來首度站上3000點關鍵里程碑。

這項合作案正式公布前，媒體已率先於月初披露鮮京集團將與AWS在南韓打造資料中心。

網路 李在明 南韓 亞馬遜 AI

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