川普延後決定伊朗行動 油價聞訊回跌！亞股走勢不一
以色列與伊朗持續交戰，美國總統川普表示，他將在未來2週決定是否加入以色列對伊朗採取行動，國際油價聞訊回跌，亞洲股市今天走勢不一。
法新社報導，外界臆測川普將加入以色列對伊朗的攻擊，但他昨天表示，將在「未來2週內」決定美國是否採取行動。這為透過外交手段結束以伊交戰態勢提供機會。
儘管在憂心升級的恐懼中，局勢緊繃，然而，川普的發言顯示，這場危機可能得以避免演變成中東敵對國家之間的全面戰爭。
歐洲外交官員訂於今天在瑞士日內瓦與伊朗官員舉行會談。
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）引述川普聲明表示，鑒於近期和伊朗展開談判的可能性相當高，但也有可能不會談判，他將於2週內決定是否對伊朗採取行動。
SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「總統川普2週的『思考窗口』，以決定是否加入以色列對伊朗的戰爭，並不是冷靜期，而是一個滴答作響的動盪時鐘。」
美股昨天適逢六月節休市一天，亞股今天走勢不一。香港、台北及首爾股市收漲，東京股市則收跌，日本米價飆漲引發核心通膨加速，在下月選舉前，對日本首相石破茂帶來挑戰。
至於其他亞股，上海、雪梨、馬尼拉及新加坡股市收跌。
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