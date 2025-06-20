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彭博：孫正義尋求和台積電在美國打造兆元級AI和機器人產業園區

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
這項代號「Project Crystal Land」的園區構想，是 67 歲的孫正義職涯中最具雄心的計畫。美聯社
這項代號「Project Crystal Land」的園區構想，是 67 歲的孫正義職涯中最具雄心的計畫。美聯社

彭博新聞報導，軟銀集團（Softbank）創辦人孫正義尋求和台積電（2330）合作，在美國亞利桑那州打造一座兆元級產業園區，結合機器人和人工智慧（AI）製造，這將是他個人職涯最大規模願景。

彭博引述知情人士報導，孫正義構想中的這座園區，類似深圳的大型製造基地，目標是把高科技製造業帶回美國。這個產業園區可能包括 AI 工業機器人的生產線。

軟銀希望這項計畫能由台積電擔綱，不過目前尚不清楚孫正義希望台積電扮演什麼樣的角色。台積電已規劃在美國投資 1,650 億美元，並已啟動位於亞利桑那州的第一座晶圓廠量產。消息人士指出，軟銀這項計畫和台積電在鳳凰城布局並無關聯。

這項代號「Project Crystal Land」的園區構想，是 67 歲的孫正義職涯中最具雄心的計畫。他曾豪賭式投資多項業務，有過千倍報酬，也有數十億美元損失。他過去多次表示，對自己事業感到失望，並一再強調要全力推進 AI 發展。

彭博報導，軟銀已和美國聯邦與州政府官員接洽，包括和商務部長盧特尼克討論，爭取讓投資這個產業園區的企業能獲得租稅優惠。

知情人士表示，孫正義也親自接觸多家科技公徵求參與意願，並曾向三星電子高層提出此議。

美國 孫正義 台積電

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