美參議院偉大美麗法案 加碼晶片法優惠、降899條款稅率

美國參議院財務委員會（Senate Finance Committee）16日公布「偉大美麗法案」（The One Big, Beautiful Bill）的草稿，以財稅措施為主。參議院的版本方向和眾議院相同，旨在延長川普1.0稅改法案的個人降稅措施、促進美國境內製造及科技創新，以及廢除共和黨認為「浪費納稅義務人的錢」之拜登時代租稅優惠。專家分析，以上目標如何達成，參議院裡的共和黨議員有自己的想法，使6月16日發布的版本，雖然「大致」和眾議院在5月22日通過的眾議院版本相同，但細節上存在不少差異。

資誠美國業務負責人蘇宥人表示，以公司稅條款為例，參議院的版本相較於眾議院更為大方，擬將固定資產加速折舊、研發支出100%費用化，以及利息費用扣除限制放寬等三大措施永久化，和眾議院提出的2029年底恢復原狀顯著不同，並對於擬定赴美設廠或擴大既有美國製造基地的台灣企業較有利。除此之外，參議院版本另外提出將「晶片法」（CHIPS and Science Act）新增的投資抵減比例從現行25%提升至30%，並適用於2026年投入使用的機器設備，促進半導體及製程設備之製造商在投資抵減2026年底落日前，把握機會興建或擴大在美製造基地，這條款在眾議院版本並未出現。

同時，在個人稅方面，雖然參議院的版本和眾議院的版本差異相對不明顯，但預計將以個人所得稅申報時能扣除的州及地方稅上限（state and local tax deduction cap, SALT cap）成為主要戰場之一。蘇宥人說明，眾議院共和黨團有幾位來自加州、紐約州等高稅負地區的議員，面臨來自該議員的壓力，眾議院的法案版本將現有10,000美元的扣除額度調高為40,000美元，以免有議員「跑票」導致整個法令立法失敗。惟在參議院裡，加州、紐約州並無共和黨議員，相對沒有調高扣除額度的壓力，使參議院版本暫列現行的10,000美元，並註明最終金額待討論，預計需要參、眾兩院反覆協商以達成眾議院可接受，但也不會讓聯邦政府支出飆升的方案，困難度不低。

在國際稅方面，參議院版本也調整了曾引發不少爭議的第899條（對「不公平外國稅負」的報復措施），以及3.5%「匯款稅」。有關前者，參議院版本將額外扣繳稅負限制為現行稅率加15%，低於眾議院版本裡的20%，並規範額外扣繳稅負初步以實施「支柱二」（Pillar 2）中徵稅不足之支出原則（undertaxed profits rule, UTPR）的國家為限，而許多海外（包括台灣）投資者所依賴的銀行利息、投資利息免稅規定，也明確排除在新扣繳稅負範圍外。參議院針對「報復措施」的實施期限，也比眾議院延後一年，預計是為了給美國政府更充足的時間跟其他國家談判，避免新法令實施太快而損及美國金融市場。而有關「匯款稅」，參議院的版本將特定銀行、證券帳戶匯出款項從課稅範圍中排除，也將在美國有合法工作資格的外籍人士納入免課「匯款稅」的範圍。

蘇宥人指出，美國立法流程，必須參議院及眾議院就統一版本達成共識並重新投票通過，才能送給總統簽署並生效。考量到共和黨在兩院的席次，雖然超過一半，但與民主黨的落差並不大，反對的共和黨議員甚至不多，法案仍可能不會通過。如何讓「偉大美麗法案」在兩院都不會發生「跑票」，將成為共和黨領導層傷腦筋的主要議題，法案能否在7月4日的獨立日前完成立法，有其不確定性。

蘇宥人強調，不論是計畫去美國或是已深耕美國市場的台灣企業，建議多加留意本稅改法案的進度，並從投資架構、交易模式等面向，考慮潛在的因應及調整措施。