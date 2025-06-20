快訊

恩師醫術醫德兼備 陳志金憶林芳郁對病患1舉動：我默默學下這習慣

他開小米汽車狂被警告20次疲勞駕駛！超糗實測「眼睛太小」被系統誤判

這不是美國的戰爭！川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

法國政府將加碼投資歐洲低軌衛星聯網公司Eutelsat 持股倍增

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
法國政府計劃加碼投資Eutelsat，持股比率將增加一倍多。 路透
法國政府計劃加碼投資Eutelsat，持股比率將增加一倍多。 路透

法國政府準備加碼投資該國衛星網際網路營運商Eutelsat，提高持股比率一倍多，投資金額將達到13.5億歐元，以強化對Eutelsat旗下OneWeb的控制，幫助壯大這家對抗馬斯克的星鏈（Starlink）服務的歐洲關鍵競爭者。

OneWeb已與法國軍方簽署一項為期十年的協議，將提供法軍衛星通訊服務，協議金額未公開，再加上英國金融時報（FT）報導法國當局擬大幅增加Eutelsat持股，Eutelsat股價19日應聲上漲超過14%。

法國政府加碼投資Eutelsat後，持股比率將從13.6%上升至近30%，英國的角色將更為邊緣化。英國曾在2020年聯手印度巴提集團（Bharti）出資10億美元，拯救當時破產的OneWeb。

2023年英國將OneWeb出售給法國Eutelsat後，原有的11%持股被稀釋至7.9%。巴提集團等其他核心股東則將與法國政府共同參與這項兩階段進行的13.5億歐元增資案，全案預計在年底前完成。

Eutelsat所得到的新資金有助於填補約40億歐元的財務缺口。Eutelsat新任執行長法拉謝（Jean-François Fallacher）表示，此次由董事會與核心股東批准的增資案，將使公司成為「未來歐洲太空主權發展的核心參與者」。

法國經濟部長隆巴德表示，Eutelsat正處於「關鍵發展階段」，「這項交易反映了我們對衛星通訊戰略產業的堅定承諾，這是歐洲數位主權的核心」。

衛星通訊 英國 法國

延伸閱讀

瀚荃需求爆發 展望正向

光寶科、台達電 權證四檔靚

從法國第一夫人到仙氣韓星 穿搭必備LV繽紛花朵珠寶

熬過戰爭、疫情！法國羅浮宮1原因無預警閉館 遊客門外乾等

相關新聞

三星據傳下月將發表最薄折疊機 「輕薄手機」大戰持續白熱化

南韓三星電子據傳下月將發表更薄版本的折疊機，繼續與中國大陸展開「最薄裝置」大戰。

法國政府將加碼投資歐洲低軌衛星聯網公司Eutelsat 持股倍增

法國政府準備加碼投資該國衛星網際網路營運商Eutelsat，提高持股比率一倍多，投資金額將達到13.5億歐元，以強化對E...

馬來亞銀行：台幣升破29.45只是時間問題

馬來亞銀行資深外匯策略師Fiona Lim接受彭博訪問表示，台幣短期內可能受到油價波動的壓力，但升破29.45價位只是時...

三利多支撐！韓股衝破3,000點 三年多首見

南韓股市20日盤中衝破3,000點，為2022年1月來首見，反映政策做多預期與人工智慧（AI）熱潮。

日本核心通膨創 2023 年初來最高 增添日銀升息壓力

日本 5 月核心通膨率漲至 3.7%，是 2023 年 1 月以來最高水準，更增添日本銀行（央行）升息壓力。

美股期指下挫 油價漲勢收斂 川普政府兩周內決定是否對伊朗動武

國際油價周五漲幅收斂，美股期指持續走低。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，美國總統川普將在兩周內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。