日本5月米價續漲核心通膨再升溫 恐影響參院選舉

日本官方今天公布的數據顯示，5月核心通膨率加速至3.7%，在7月大選前，對首相石破茂的領導地位構成威脅。

儘管政府動用緊急儲備米糧，但5月米價仍是去年同期的兩倍多。

日本參議院下個月將進行選舉，通膨引發的不滿情緒可能會對石破茂領導的執政黨自由民主黨造成打擊。

根據今天公布的數據，扣除波動較大生鮮食品價格的核心消費者物價指數（Core CPI）年增3.7%，不但超出市場預期，也高於4月3.5%的年增率。電費則上漲11.3%、瓦斯費攀升5.4%。

由於供應鏈混亂導致米糧短缺，5月米價年漲101%，高於4月驚人的98%漲幅。

民眾對石破茂政府的支持率跌至去年10月就任以來的最低水準，下月選舉對他來說至關重要。觀察家表示，通貨膨脹加劇、米價飆升是造成支持度下滑的部分原因。