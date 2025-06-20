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馬來亞銀行：台幣升破29.45只是時間問題

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
新台幣兌美元17日一度升至29.460。路透
新台幣兌美元17日一度升至29.460。路透

馬來亞銀行資深外匯策略師Fiona Lim接受彭博訪問表示，台幣短期內可能受到油價波動的壓力，但升破29.45價位只是時間問題。

新台幣兌美元周五上午一度升值0.3%至29.545，後來漲幅收斂報29.592。

對於台灣央行周四的理監事會議，她認為央行傾向保留政策彈藥，等待台美貿易關係更加明朗，或經濟出現更明顯的惡化跡象再行動。

她認為央行可能會透過匯市干預來維持台幣穩定，或容許台幣進一步升值，但會控制升值節奏。

台美 台幣

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