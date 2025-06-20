馬來亞銀行：台幣升破29.45只是時間問題

川普集團宣布推出金色智慧型手機T1，但其背後的商業策略與宣稱美國生產的質疑卻引發更大討論。以美國製造為名，卻可能依賴中國零件；以總統品牌效應吸引市場，卻陷入利益衝突爭議。川普移動的MVNO模式是否能成功挑戰主流電信巨頭？另有分析指出，T1的性價比與隱私安全問題也令外界疑慮重重。

2025-06-20 06:00