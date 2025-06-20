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三利多支撐！韓股衝破3,000點 三年多首見

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓股市20日盤中衝破3,000點，為2022年1月來首見。歐新社
南韓股市20日盤中衝破3,000點，為2022年1月來首見。歐新社

南韓股市20日盤中衝破3,000點，為2022年1月來首見，反映政策做多預期與人工智慧（AI）熱潮。

首爾Kospi指數20日一度漲0.9%至3,004.69點，SK海力士、三星電子及LG能源是漲勢的最大貢獻者，若漲幅延續，可望締造2021年12月來最高收盤價。

Kospi指數今年來已累計狂漲25%，法國興業銀行亞股策略部門班齊姆拉（Frank Benzimra）說，韓股擁有政策、基本面及獲利等利多的支撐，提高了韓股有利可圖的論據。

首爾 指數 亞股

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