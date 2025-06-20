中國原料、墨西哥生產、美國洗錢 芬太尼跨國產業鏈

探究芬太尼危機，不只牽涉中國與墨西哥，以及美國之間的毒品交易，更涉及原料供應鏈，墨西哥毒梟、地下洗錢種種非法情事，形成最致命而且複雜的跨國犯罪體系。

儘管中國自2019年起對所有芬太尼類藥物以及關鍵前驅體化學品實施管制，但中國仍是墨西哥販毒集團獲取芬太尼原料的主要來源。中國的化學品供應商，透過網路平台並且利用加密通訊工具與墨西哥買家聯繫，銷售芬太尼前期化學品原料。這些中國供應商甚至將原料偽裝成食品或合法的化學品，以避開海關檢查。

●芬太尼襲美兩途徑 郵件送貨和墨西哥販毒集團走私

美國喬治梅森大學（George Mason University）恐怖主義、跨國犯罪和腐敗問題中心（Terrorism,Transnational Crime and Corruption Center，TraCCC）創辦人謝里（Louise Shelley）向中央社記者分析，芬太尼進入美國有兩條不同途徑，一種是透過郵件或其他送貨服務直接從中國工廠運送過來；另一種是大量芬太尼被運往墨西哥，在那裡提煉加工，然後再被帶進美國，這通常是由被販毒集團僱用的美國公民負責運送。

墨西哥的販毒集團，如「西納羅亞集團」（SinaloaCartel）和哈利斯科新世代（CJNG）等，是芬太尼製造和轉運的主要要幕後黑手。這些販毒集團在美墨邊境地區成立實驗室，利用從中國進口的化學原料合成芬太尼，並且壓製成偽造的處方藥丸；或是將芬太尼混合海洛因或古柯鹼，讓毒品效果更強，之後再透過各種走私管道進入美國。

據了解芬太尼非法供應鏈的人士向中央社透露，過去墨西哥毒梟經常使用「黑市交易」的做法，也就是在美國將販毒所得，購買服裝或電腦等各項商品，運送到拉丁美洲的第3方國家，然後轉換成當地貨幣對外銷售。歷經數週後把現金洗「乾淨」，再轉回給販毒集團。整個過程，因為賄賂邊境警衛或是被美國執法部門查獲扣押，大約會損失10%的收入。

●墨西哥毒梟與中國地下金融業者合作洗錢

但近年來，墨西哥毒梟轉與中國的地下金融業者合作進行洗錢。

熟悉中南美洲販毒走私的人士告訴中央社記者，販毒集團首先將在美國的不法所得，交由中國地下金融業者或是地下錢莊，透過中國的即時通訊軟體「微信」宣傳，並提供給想要在美國消費、購買房地產、支付學費、賭博或進行其他投資的中國客戶；並且換取這些中國客戶在中國的銀行存入等值的人民幣。

而販毒集團之後再用這些人民幣，購買芬太尼原料運回墨西哥製作毒品使用。如此整個過程都在美國進行，同時只需要一兩天就可以完成洗錢。中國地下金融業者更只收取1%或2%的佣金，以低廉代價幾乎獨占芬太尼的洗錢不法市場。

此外，這些墨西哥毒梟還利用野生動物交易作為洗錢手段。他們將非法捕獲的野生動物或是木材產品出口到中國，以繞過美國和墨西哥的反洗錢管制，甚至還利用更難追蹤的加密貨幣，洗錢手段不斷翻新，也讓美國的緝毒單位防不勝防。

●加拿大犯罪集團參與芬太尼製造 美加邊境也成破口

根據美國海關和邊境保護局（CBP）的數據，所有進入美國的芬太尼緝獲量中，只有約0.2%是在加拿大邊境查獲的，其餘幾乎都是在美國與墨西哥的邊境查獲的。

但今年1月，加拿大金融情報機構報告稱，加拿大有組織犯罪集團更積極參與芬太尼製造，他們從中國進口用於製造芬太尼的化學品和實驗室設備。

值得注意的是，美加之間的芬太尼貿易是雙向進行的。2024年前10個月，加拿大邊境服務局報告查獲約4.9公斤從美國入境的芬太尼，而美國邊境巡邏隊截獲約14.6公斤來自加拿大的芬太尼。

去年12月，加拿大承諾投入13億加幣（約9億美元）打擊芬太尼和加強邊境安全

●小份量、包裹寄送 追蹤芬太尼如「大海撈針」

根據美國海關和邊境巡邏局（CBP）公佈的數據，自2024年9月以來，美國已查獲約2040公斤的芬太尼。

幾乎所有（98%）的芬太尼都是在與墨西哥的西南邊境被攔截的。其中不到1%是在美國北部與加拿大邊境緝獲的。其餘則來自海路或其他美國檢查站。

面對從邊境不斷湧入的芬太尼，美國總統川普祭出關稅懲罰，對中國進口商品課徵20%關稅，同時對加拿大和墨西哥課徵25%關稅，理由是毒品走私問題「令人無法接受」，認為這3國應為美國境內芬太尼泛濫負責任。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在美國以課徵關稅的威脅下，從原先否認有芬太尼實驗室在墨西哥，到加強與美國的情報合作，加大力道打擊販毒集團，甚至還將29名毒梟引渡到美國受審。

薛恩鮑姆先前也公開表示，從2024年10月1日她開始執政以來，3個月內，美國從墨西哥繳獲的毒品芬太尼就減少了50%。墨西哥政府更查獲超過121公噸的毒品，其中包括133萬顆的芬太尼藥丸。

美國喬治梅森大學（George Mason University）恐怖主義、跨國犯罪和腐敗問題中心（Terrorism,Transnational Crime and Corruption Center，TraCCC）創辦人謝里（Louise Shelley）向中央社表示：「很難追蹤芬太尼，這不像海洛因或古柯鹼那樣運量以噸計算，小份量的芬太尼就足以致命。」

她說：「就像英文有一句說法 『大海撈針』。每天有數百萬個包裹進入美國，要從中找出那些含有微量芬太尼的包裹，非常困難。」

芬太尼錯綜複雜的跨國毒品網絡，讓各國緝毒單位繃緊神經，不論是供應原料的來源國，還是加工提煉的中繼站，芬太尼跨國產業鏈已經無聲無息地滲入美國社會。對抗芬太尼危機，不再是單一國家的課題，各國間必須超越政治分歧，透過同步打擊原料供應、生產鏈以及地下洗錢機制，才能有效遏止芬太尼危機蔓延。

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