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日本核心通膨創 2023 年初來最高 增添日銀升息壓力

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日銀本周聲明即指出，企業持續將加薪轉嫁至售價，支撐核心通膨走高。美聯社
日銀本周聲明即指出，企業持續將加薪轉嫁至售價，支撐核心通膨走高。美聯社

日本 5 月核心通膨率漲至 3.7%，是 2023 年 1 月以來最高水準，更增添日本銀行（央行）升息壓力。

這項剔除生鮮食品價格的數據，高於路透調查經濟學家原估的 3.6%，也高於 4 月的 3.5%。

整體消費者物價年增率為 3.5%，略低於 4 月的 3.6%。這已是日本通膨連續 38 個月高於日銀設定的 2% 目標。

至於日銀特別關注、剔除生鮮與能源價格的「核心核心通膨」（core-core CPI）從 4 月的 3% 升至 5 月的 3.3%。

日銀本周貨幣政策會議維持政策利率在 0.5% 不變。不過聲明中指出，企業持續將加薪轉嫁至售價，支撐核心通膨走高。

日銀總裁植田和男上周在國會上表示，當局「更有把握」基本通膨接近或穩定在 2% 附近時，將會繼續升息。

不過日銀預測，通膨將在未來一段時間走緩，並表示「受到經濟成長放緩影響，基礎 CPI 通膨將遲緩」。

通膨 生鮮 日本

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