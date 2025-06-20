聽新聞
0:00 / 0:00

川普再轟鮑爾蠢…Fed未降息 維持「觀望鷹派」

聯合報／ 記者陳熙文、編譯任中原劉忠勇／綜合報導
Fed主席鮑爾。 （歐新社）
Fed主席鮑爾。 （歐新社）

無視於美國總統川普多次要求降息的壓力，聯準會十八日決議維持聯邦資金利率區間在百分之四點二五至四點五，多數官員仍預期今年將降息兩碼（○點五個百分點），但預測降息一碼以內的人數增加，且上修通膨預估。主席鮑爾說，「關稅可能造成短期或較長期的通膨壓力」，顯示聯準會保持「觀望」，但政策立場也維持「鷹派」。

川普在聯準會公布決策前再度抨擊鮑爾愚蠢，並表示明年鮑爾任期屆滿，不會重新任命，甚至表示他應該任命自己擔任聯準會主席。對於自己明年的去留，鮑爾說，他沒有在思考這個問題，而是先專注於眼前的工作。

聯準會貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（ＦＯＭＣ）也發布最新經濟預測，調降今年經濟成長率預估，由百分之一點七下修到一點四，失業率預測上修○點一個百分點至百分之四點五，通膨指標個人消費支出（ＰＣＥ）預估則從百分之二點七調升到百分之三。

鮑爾承認經濟預測高度不確定，尤其是關稅衝擊，他也淡化內部歧見，表示反映經濟前景的不確定性，「大家都能看到彼此預期的任何利率路徑」，且「沒有人對這些利率路徑深具信心」，降息的時機「可能很快就來，也可能不會很快」。他也說，「升息並非基本情況」。

不過鮑爾表示，「我們預期夏天將見到產品類通膨」，且「許多企業預料將把關稅轉嫁給消費者」，「供應鏈有許多參與者」，「每一個參與者都試圖不要為關稅埋單」，但終究有人要埋單，無論是其中之一或全部。

他說，聯準會的工作是確保通膨的一次性上升不會轉變成通膨問題，並強調「我們相信目前的貨幣政策立場讓我們處於良好地位，對潛在的經濟動向能立即做出反應」。

至於顯示決策官員預估利率落點的利率點狀圖顯示，鷹派與鴿派官員對利率路徑的立場更趨分歧。十九位官員中，十人預測今年至少降息兩碼，九人預測最多只降息一碼，且預測今年完全不降息的人數從四人增加到七人，顯示更多官員在經濟未明顯減弱之前，不考慮降息，也認為沒必要預防性降息。

鮑爾 降息 關稅 通膨 貨幣 聯準會 成長率 川普 失業 供應鏈

延伸閱讀

鮑爾談話偏鷹後美元走高 投資人關注以色列和伊朗衝突

稱美國經濟持穩 聯準會仍維持利率不降息

川普：鮑爾這蠢貨肯定不會降息 Fed應該一口氣降息10碼

美總統再轟鮑爾未降息

相關新聞

8月有望降息？英國央行按兵不動 經濟學家這麼說

英國央行19日決定維持基準利率在4.25%不動，經濟學家預期央行8月舉行下次會議時，可能會再度降息。

追加20.2兆韓元預算！南韓將發放消費劵刺激經濟

南韓財政部19日宣布，由總統李在明主持的國務會議通過20.2兆韓元財政支出預算，將透過普發消費券等方式，振興國內消費以達...

川普不支持 美國潔淨能源業爆倒閉潮

美國共和黨奪回聯邦參議院掌控權後，持續快速廢除再生能源投資，美國潔淨能源業正面臨一波倒閉潮，大型破產案數量繼去年激增逾一倍後，今年可能再上升。

川普再轟鮑爾蠢…Fed未降息 維持「觀望鷹派」

無視於美國總統川普多次要求降息的壓力，聯準會十八日決議維持聯邦資金利率區間在百分之四點二五至四點五，多數官員仍預期今年將降息兩碼（○點五個百分點），但預測降息一碼以內的人數增加，且上修通膨預估。主席鮑爾說，「關稅可能造成短期或較長期的通膨壓力」，顯示聯準會保持「觀望」，但政策立場也維持「鷹派」。

狂砸20多兆韓元！南韓普發消費券 盼刺激經濟

南韓財政部十九日宣布，由總統李在明主持的國務會議通過廿點二兆韓元財政支出預算，將透過普發消費券等方式，振興國內消費以達成...

美股期指下挫...破紀錄「三巫日」來臨 大盤恐再動盪

美國將直接支持以色列攻打伊朗的猜測不斷升溫，加上原油價格上漲對通膨的影響讓市場感到憂心，拖累美國股市期貨指數19日走跌。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。