川普再轟鮑爾蠢…Fed未降息 維持「觀望鷹派」

無視於美國總統川普多次要求降息的壓力，聯準會十八日決議維持聯邦資金利率區間在百分之四點二五至四點五，多數官員仍預期今年將降息兩碼（○點五個百分點），但預測降息一碼以內的人數增加，且上修通膨預估。主席鮑爾說，「關稅可能造成短期或較長期的通膨壓力」，顯示聯準會保持「觀望」，但政策立場也維持「鷹派」。

川普在聯準會公布決策前再度抨擊鮑爾愚蠢，並表示明年鮑爾任期屆滿，不會重新任命，甚至表示他應該任命自己擔任聯準會主席。對於自己明年的去留，鮑爾說，他沒有在思考這個問題，而是先專注於眼前的工作。

聯準會貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（ＦＯＭＣ）也發布最新經濟預測，調降今年經濟成長率預估，由百分之一點七下修到一點四，失業率預測上修○點一個百分點至百分之四點五，通膨指標個人消費支出（ＰＣＥ）預估則從百分之二點七調升到百分之三。

鮑爾承認經濟預測高度不確定，尤其是關稅衝擊，他也淡化內部歧見，表示反映經濟前景的不確定性，「大家都能看到彼此預期的任何利率路徑」，且「沒有人對這些利率路徑深具信心」，降息的時機「可能很快就來，也可能不會很快」。他也說，「升息並非基本情況」。

不過鮑爾表示，「我們預期夏天將見到產品類通膨」，且「許多企業預料將把關稅轉嫁給消費者」，「供應鏈有許多參與者」，「每一個參與者都試圖不要為關稅埋單」，但終究有人要埋單，無論是其中之一或全部。

他說，聯準會的工作是確保通膨的一次性上升不會轉變成通膨問題，並強調「我們相信目前的貨幣政策立場讓我們處於良好地位，對潛在的經濟動向能立即做出反應」。

至於顯示決策官員預估利率落點的利率點狀圖顯示，鷹派與鴿派官員對利率路徑的立場更趨分歧。十九位官員中，十人預測今年至少降息兩碼，九人預測最多只降息一碼，且預測今年完全不降息的人數從四人增加到七人，顯示更多官員在經濟未明顯減弱之前，不考慮降息，也認為沒必要預防性降息。