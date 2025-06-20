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川普不支持 美國潔淨能源業爆倒閉潮

聯合報／ 編譯林文彬／綜合報導
美國共和黨主導的行政和立法部門不挺再生能源投資，今年以來已有多家潔淨能源業者宣告破產。圖為本月聲請破產的Sunnova員工在安裝屋頂型太陽能板。 （美聯社）
美國共和黨主導的行政和立法部門不挺再生能源投資，今年以來已有多家潔淨能源業者宣告破產。圖為本月聲請破產的Sunnova員工在安裝屋頂型太陽能板。 （美聯社）

美國共和黨奪回聯邦參議院掌控權後，持續快速廢除再生能源投資，美國潔淨能源業正面臨一波倒閉潮，大型破產案數量繼去年激增逾一倍後，今年可能再上升。

英國金融時報（ＦＴ）報導，美國住宅太陽能供應商Sunnova和太陽能融資業者Mosaic本月聲請破產，美國對太陽能的承諾充滿不確定性，是Sunnova破產原因之一。BankruptcyData數據顯示，今年至目前為止大型乾淨能源破產案數量已達到九件，二○二五年全年數量可能高於去年的十六件。

自奪回國會和白宮掌控權後，共和黨持續快速廢除拜登時代對再生能源來源的投資。由於參議院版稅法呼應眾議院對再生能源採取的強硬立場，粉粹業界對政府將抱持較溫和立場的期待，美國太陽能業者股價近幾天重挫，數檔個股跌幅超過兩位數。分析師認為，參議院的決定讓投資人措手不及，太陽能類股可能繼續下跌。

ＦＴＩ顧問公司專攻再生能源的常務董事阿特拉馬佐格魯說：「這不是世界末日，但情況看起來很不妙。業者面臨許多重大不確定性，從屋主到融資業者，住宅太陽能領域幾乎所有人都在觀望未來情勢會怎麼走。」

儘管對參議院法案措辭感到失望，產業領袖仍期盼藉由強調削減投資對經濟造成的衝擊，避免走上破產一途。太陽能產業協會（ＳＥＩＡ）執行長哈柏十七日在華府一場活動上說，「我們為生存而戰，這項法案無法讓美國取得能源主宰地位，光是住宅太陽能業，就有一千五百家小型企業及逾廿五萬個工作機會處險境」。

西維吉尼亞州太陽能安裝業者Solar Holler執行長康納特指出，「我們將在六個月後跌落懸崖，成千上萬家企業必須在數月內重塑商業模式，這絕不可能辦到」。

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