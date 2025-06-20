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Fed下一步決策 跟著關稅走

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

在美國聯準會（Fed）6月決策釋出鷹派訊號後，有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）分析，Fed主席鮑爾似乎已把決策展望與總統川普關稅政策的影響綁在一起：若關稅導致物價在夏季衝高，Fed可能觀望更長一段時間，但若關稅的通膨影響較小，則可能提前降息

鮑爾18日堅稱，Fed處於能因應美國經濟任何變化的良好處境，但他也坦承Fed對未來前景沒有頭緒。他說，評估關稅影響的「過程非常難預測，我們從未遭遇這種情境，我認為我們必須為自己的預測能力保持謙卑」。

他說，降息的時機「可能很快到來，也可能不會很快到來」，「我們覺得夏季將獲得關於關稅的大量新資訊」，目前通膨影響的規模與持續時間全都高度不確定，現在最適當的做法就是「按兵不動」。

蒂米羅斯認為，鮑爾的發言暗示Fed會等到關稅政策的影響塵埃落地後，再決定下一步行動，若消費者物價在夏季衝高，Fed可能觀望更長一段時間，勞動市場必須出現令人信服的疲態，才會降息；相反地但若關稅推升物價的效應只是雷聲大雨點小，Fed可能考慮更早降息，尤其是在就業市場進一步降溫之際。

Fed發布發布的利率點狀圖也顯示，官員對未來利率走向的分歧擴大，支持降息的陣營人數減少，蒂米羅斯指出，這顯示若經濟未明顯走軟，更多官員將不會考慮降息。

降息 關稅 Fed

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