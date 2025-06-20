Fed下修今年經濟成長率 美停滯性通膨風險升高

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
Fed發布的利率點狀圖顯示，官員對未來利率走向的分歧擴大，預估今年降息的人數減少。路透
Fed發布的利率點狀圖顯示，官員對未來利率走向的分歧擴大，預估今年降息的人數減少。路透

美國聯準會Fed）調降今年經濟成長率預估、並且大幅上調今年通膨率預估，凸顯美國停滯性通膨的風險升高，加上「美國例外論」日漸消退，彭博資訊經濟學家指出，美元吸引力可能進一步降低。

Fed的最新預測描繪出令人擔憂的景象：調降今年經濟成長率預測0.3個百分點到1.4%，同時大幅調高今年個人消費支出（PCE）物價指標預測到3%，遠高於3月的2.4%，今年核心PCE預估也上調到3.1%，高於3月的2.8%。

Fed官員也調高明年的通膨率與核心通膨率預估，凸顯川普政府關稅政策的影響之大，以及Fed可能面臨停滯性通膨的兩難。

不過，Fed官員僅稍微調升今年失業率預估0.1個百分點提高到4.5%，失業率預料保持穩定，官員將認為沒有進一步降息的迫切性。

在美國例外論（指：認為美國是獨特的國家，與外國完全不同）消退之際，對美元而言，這種總體基調改變將產生問題。真正的麻煩在於經濟成長降溫時，關稅會提高美國企業的成本壓力。這與先前的情況大相逕庭，當時主要是強勁的需求催生通膨，讓Fed能有自信地升息，為美元提供穩固支撐。

全球環境也進一步不利美元處境。

在美國努力因應僵固的通膨之際，歐元區、中國大陸和整個亞洲等其他多數國家的通膨都偏向下行，為全球寬鬆鋪路。

彭博經濟學家認為，諷刺的是，這理論上應該是美元利多，但美國的總體優勢正在減弱，美元的優勢也將如此。

通膨 美國聯準會 Fed

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