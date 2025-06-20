以伊衝突 波灣油輪租金翻倍

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
由於以色列和伊朗持續以飛彈互轟，增添荷莫茲海峽的航行風險。路透
由於以色列和伊朗持續以飛彈互轟，增添荷莫茲海峽的航行風險。路透

由於以色列和伊朗持續以飛彈互轟，增添荷莫茲海峽的航行風險，海事當局已建議須航經荷莫茲海峽的船舶避開伊朗水域，會行經荷莫茲海峽的油輪租船費率一周來也暴漲超過一倍。

MarineTraffic平台數據顯示，目前航向荷莫茲海峽的船舶，都希望儘可能降低風險，多數航程儘量貼著阿曼海岸航行，掛旗伊朗的船隻則主要在伊朗水域內航行。

伊朗過去曾威脅要封鎖荷莫茲海峽，以報復西方的壓力，可能限制國際貿易並衝擊油價。荷莫茲海峽最窄處只有21英里（33公里）寬，雙向航道各僅寬2英里（3公里）。

Clarksons研究公司資料顯示，目前最多能乘載200萬桶原油的超級油輪，從波灣到中國大陸航線的租船費率18日已漲到每日47,609美元，遠高於11日的19,998美元，凸顯船東航行荷莫茲海峽的意願低落。

Clarksons數據也指出，租用兩艘大型長程油輪，從波灣載運油品到中國大陸的費率，18日也衝到51,879美元，同樣遠高於11日的21,097美元。保險業者也提高關鍵伊朗航線的船隻保費60%。

投資業者Eden Ocean老闆福佛德－史密斯（Richard Fulford-Smith），伊朗維持石油出口能力的憂慮也衝擊市場信心。遭受國際制裁的伊朗，所有出口都仰賴不在國際保險與安全認證規範內的所謂「影子船隊」，但現在一些客戶轉而選擇向其他石油出口國採購，使用主流的合法船舶，推升租船費率。

福佛德－史密斯說，若完全不採用伊朗船隻，將需要更多來自正規船隊的船。

石油 伊朗

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