狂砸20多兆韓元！南韓普發消費券 盼刺激經濟

南韓財政部十九日宣布，由總統李在明主持的國務會議通過廿點二兆韓元財政支出預算，將透過普發消費券等方式，振興國內消費以達成刺激經濟的目標。

韓聯社指出，這是南韓今年第二次追加預算，也是李在明就職以來首次追加預算。南韓已於五月通過十三點八兆韓元追加預算，該預算尚需經國會批准。南韓企劃財政部在聲明中說，「政府將透過促進消費、鼓勵投資及擴大建設支出，支持經濟復甦」。因經濟表現低迷，南韓經濟已連續四季接近零成長。

該部表示，為了刺激私人消費，政府將注入十點三兆韓元，依據收入水平向每個人發放十五至五十萬韓元（約台幣三五○○元至一○七○○元）不等的「消費券」。

企劃財政部第二次長林岐根說，「我們仔細研究受薪階級與小企業雇主的需求並確定可行項目，重點在於實用性」。

此外，南韓政府也擬撥款一兆韓元，發行價值八兆韓元折扣禮券，讓今年折扣禮券發行總額達破紀錄的廿九兆韓元。企劃財政部說，最新的政府補貼將讓折扣率由先前的百分之七至百分之十提高至百分之十五。這些票券將流通在小型零售商與傳統市場，以刺激消費並幫助小型企業主。

為減輕長期高利率累積的債務負擔，政府擬撥款一點四兆韓元實施債務減免計畫，嘉惠一○七萬人。適用對象為欠款七年以上，金額低於五千萬韓元的無擔保個人債務，自僱人士亦包含在內。

韓聯社表示，紓困計畫目的為緩解持續的通膨與消費者信心長期低迷，尤以低收入戶為主。但隨著國債不斷上升，最新追加預算恐讓南韓連續三年出現稅收短缺。去年南韓財政赤字超過一百兆韓元（約台幣二點一五兆元）。