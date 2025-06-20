俄經濟恐衰退…經長認了

俄羅斯經濟部長瑞舍尼科夫19日坦承，俄國經濟正瀕臨衰退，是2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，克里姆林宮首次公開承認戰時經濟開始向下沉淪。

國際傳真社報導，瑞舍尼科夫在聖彼得堡一場經濟會議上說：「數據顯示（經濟）正在冷卻。但所有數據全是某種後視鏡，依此刻企業信心判斷，我們基本上已經瀕臨衰退了。」

俄烏戰爭頭一年，俄羅斯2022全年經濟萎縮，但軍費支出激增幅度破紀錄，使俄國國內生產毛額（GDP）接下來一連兩年成長率高於4%。

去年俄國軍事支出年增25%，至13.1兆俄羅斯盧布（1,670億美元）。

瑞舍尼科夫指出，央行為打擊直逼10%的通膨率採取「鷹派」貨幣政策，已窒礙投資，經濟部8月可能下修原估2.5%的成長預測。央行目前估計成長率約1%~2%。

俄羅斯破紀錄的戰爭支出，驅動就業幾近最大化，但也推升工資和物價。央行總裁納比烏琳娜堅持不調整4%通膨目標，但本月以6月通膨年增率從二位數降至9.8%為由，降息1個百分點至20%。

瑞舍尼科夫呼籲央行在抗通膨與提振成長之間找尋平衡點。

他說：「我們都明白，抗通膨很重要…我只求除了篤信4%目標外，也給經濟一點點關愛，一點點就好。」