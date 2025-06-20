全球FDI 連兩年下降

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）在19日發布的報告中表示，去年全球的外國直接投資（FDI）為連續第二年下降，今年則因為貿易緊張動搖投資人信心，情況可能會更糟。

UNCTAD的報告顯示，扣除幾個歐洲通道經濟體（在投資到達最終目的地前的中轉地）後，全世界的FDI交易下降11%，顯示產生實際效益的投資活動大幅減少。地緣政治緊張和貿易碎片化導致去年投資下降，因為這些因素帶來不確定性，被UNCTAD秘書長格琳絲潘（Rebeca Grynspan）稱為投資人信心的「毒藥」。

格琳絲潘說：「我們更加擔心今年的情況…我們已經感覺到投資停滯了…關稅正在影響經濟成長」，並表示短期風險管理優先於長期投資。UNCTAD表示，由於貿易緊張，看空今年的國際投資前景。

今年第1季的初步數據顯示，交易及專案活動創歷史新低。若將被排除的幾個歐洲通道經濟體算在內，則FDI增長4%至1.5兆美元。

然而UNCTAD表示，此數值掩蓋了一個現實，即這些投資大多只是經過這幾個經濟體，並沒有產生實際效益。

格琳絲潘說：「我們看到一個令人極其擔憂的趨勢…對就業和基礎設施產生真正影響的投資正在減少」。

風險 投資人

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