聽新聞
0:00 / 0:00

泰國「政」盪 股匯雙殺

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

泰國股匯19日雙殺，大盤指數跌至五年來最低收盤水準，匯價連五黑，主要是總理貝東塔政府正面臨執政危機。隨著一個關鍵政黨宣布退出執政聯盟，其他合作政黨也正重新考慮是否繼續支持，使她的政府形同風中殘燭，岌岌可危。

曼谷股市SET指數19日收盤重挫2.4%，是連續第六天收黑，寫2月以來最長跌勢。SET指數今年來已跌逾23%，在亞洲甚至全球主要市場中表現最差。外資今年來已賣超泰股23億美元。泰銖兌美元一度貶值0.8%，連續五個交易日走貶，邁向逾七周來最長連跌紀錄。

泰國總理貝東塔與柬埔寨強人洪森關於兩國邊境的錄音對話外流，內容引起爭議。

泰國執政聯盟中第二大黨泰自豪黨更率先宣布退出聯合政府，理由是對總理喪失信任。執政聯盟中的團結建國黨若也決定跟進，將使貝東塔淪為少數政府。

在和洪森的通話中，可聽見貝東塔稱洪森為「叔叔」，呼籲以和平方式解決兩國爭端，並勸他不要聽信「另一邊」的聲音，指的是一位多次發言批評政府的泰國軍方上將。她在通話中形容這位將領「只想耍帥，說些對國家沒有用的話，但事實上我們想要的是和平」。

貝東塔為此公開道歉，並解釋這番言論是為了降低區域緊張的說詞。她並指責洪森故意洩露私人談話，破壞雙方的信任，「不會再與他通話」。在野黨則呼籲解散國會舉行大選。

北卡羅來納大學亞洲研究名譽教授休伊森說，貝東塔當局陷入大麻煩，「洪森送上這份大禮，讓極端保皇派有機可乘，也讓總理的處境極為艱難。」花旗集團泰國股票部主管塔查西里努古內說：「政治不確定性升高導致市場出現直覺式賣壓，但實際發展反而可能帶來更明確的前景。若能重啟組閣，可望打破過去一年多政策癱瘓的僵局。」

今年以來，泰國股市面臨多重逆風，包括經濟成長放緩、潛在的美國關稅措施，以及居高不下的家庭債務，這些因素持續壓抑市場信心。

總理 洪森 泰國

延伸閱讀

美國關稅恐致降息 惠譽下調台灣銀行業展望至「惡化」

7-ELEVEN門市首度限量引進「泰國金枕頭榴槤杯」！「泰饗宴」活動最高抽500元購物金

最後通牒要求解除邊境限制 柬埔寨揚言禁止泰國蔬果進口

洛杉磯暴動衝擊股市？伊森：全球第4大經濟體、10%勞動力不可能沒影響

相關新聞

川普再轟鮑爾蠢…Fed未降息 維持「觀望鷹派」

無視於美國總統川普多次要求降息的壓力，聯準會十八日決議維持聯邦資金利率區間在百分之四點二五至四點五，多數官員仍預期今年將降息兩碼（○點五個百分點），但預測降息一碼以內的人數增加，且上修通膨預估。主席鮑爾說，「關稅可能造成短期或較長期的通膨壓力」，顯示聯準會保持「觀望」，但政策立場也維持「鷹派」。

川普不支持 美國潔淨能源業爆倒閉潮

美國共和黨奪回聯邦參議院掌控權後，持續快速廢除再生能源投資，美國潔淨能源業正面臨一波倒閉潮，大型破產案數量繼去年激增逾一倍後，今年可能再上升。

瑞士、挪威、菲律賓同步降息 英國等多數國家保留下調空間

瑞士央行（SNB）、挪威央行、菲律賓央行均於19日宣布降息，應對美國總統川普難以預料的貿易政策。英國央行等雖然按兵不動，...

泰國「政」盪 股匯雙殺

泰國股匯19日雙殺，大盤指數跌至五年來最低收盤水準，匯價連五黑，主要是總理貝東塔政府正面臨執政危機。隨著一個關鍵政黨宣布...

全球FDI 連兩年下降

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）在19日發布的報告中表示，去年全球的外國直接投資（FDI）為連續第二年下降，今年則因...

俄經濟恐衰退…經長認了

俄羅斯經濟部長瑞舍尼科夫19日坦承，俄國經濟正瀕臨衰退，是2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，克里姆林宮首次公開承認戰時經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。