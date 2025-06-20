泰國「政」盪 股匯雙殺

泰國股匯19日雙殺，大盤指數跌至五年來最低收盤水準，匯價連五黑，主要是總理貝東塔政府正面臨執政危機。隨著一個關鍵政黨宣布退出執政聯盟，其他合作政黨也正重新考慮是否繼續支持，使她的政府形同風中殘燭，岌岌可危。

曼谷股市SET指數19日收盤重挫2.4%，是連續第六天收黑，寫2月以來最長跌勢。SET指數今年來已跌逾23%，在亞洲甚至全球主要市場中表現最差。外資今年來已賣超泰股23億美元。泰銖兌美元一度貶值0.8%，連續五個交易日走貶，邁向逾七周來最長連跌紀錄。

泰國總理貝東塔與柬埔寨強人洪森關於兩國邊境的錄音對話外流，內容引起爭議。

泰國執政聯盟中第二大黨泰自豪黨更率先宣布退出聯合政府，理由是對總理喪失信任。執政聯盟中的團結建國黨若也決定跟進，將使貝東塔淪為少數政府。

在和洪森的通話中，可聽見貝東塔稱洪森為「叔叔」，呼籲以和平方式解決兩國爭端，並勸他不要聽信「另一邊」的聲音，指的是一位多次發言批評政府的泰國軍方上將。她在通話中形容這位將領「只想耍帥，說些對國家沒有用的話，但事實上我們想要的是和平」。

貝東塔為此公開道歉，並解釋這番言論是為了降低區域緊張的說詞。她並指責洪森故意洩露私人談話，破壞雙方的信任，「不會再與他通話」。在野黨則呼籲解散國會舉行大選。

北卡羅來納大學亞洲研究名譽教授休伊森說，貝東塔當局陷入大麻煩，「洪森送上這份大禮，讓極端保皇派有機可乘，也讓總理的處境極為艱難。」花旗集團泰國股票部主管塔查西里努古內說：「政治不確定性升高導致市場出現直覺式賣壓，但實際發展反而可能帶來更明確的前景。若能重啟組閣，可望打破過去一年多政策癱瘓的僵局。」

今年以來，泰國股市面臨多重逆風，包括經濟成長放緩、潛在的美國關稅措施，以及居高不下的家庭債務，這些因素持續壓抑市場信心。