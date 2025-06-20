瑞士、挪威、菲律賓同步降息 英國等多數國家保留下調空間

經濟日報／ 編譯陳律安易起宇陳苓／綜合外電
瑞士央行。 路透
瑞士央行。 路透

瑞士央行（SNB）、挪威央行、菲律賓央行均於19日宣布降息，應對美國總統川普難以預料的貿易政策。英國央行等雖然按兵不動，但表態未來有望下調利率。倘若各國相繼降息來支撐經濟，美元或許有望擺脫跌勢。

歐洲多國央行態度逆轉，瑞士央行3月才示意，寬鬆行動大致完成，19日卻降息1碼至零利率，以避免避險需求過度推升瑞郎匯價。瑞士央行總裁施萊格爾（Martin Schlegel）在會後表示，未來不排除將利率降至零以下的可能性。

挪威央行更發動奇襲，19日意外降息1碼至4.25%，彭博訪調的經濟學家中，沒有一人料中。

這是挪威央行2020年來首次下調借貸成本，官員並說可能會再次降息。與此同時，菲律賓央行也將基準利率調降1碼至5.25%。

這三國央行的利率決策，迥異於主導全球央行的觀望態度。本周是超級央行周，至少有18國央行預定召開政策會議。

英國央行19日決定基準利率維持在4.25%，但經濟學家預期央行8月舉行會議時，可能再度降息。土耳其央行同日也按兵不動。

多數央行選擇利率維持不變，主要是美國對等關稅的寬限期將在7月9日屆滿，加上俄烏戰事持續，美國又可能攻擊伊朗，不確定性籠罩下，讓多數決策者不願或無法行動。

儘管瑞士、挪威、菲國情況各異，但這三國得以降息，皆與通膨降溫有關。川普上任以來，瑞郎兌美元、歐元強升，壓低當地物價，瑞士5月消費者物價指數（CPI）年減0.1%。而挪威5月消費通膨的核心項目打平今年最低，菲國通膨也連續三個月低於央行目標值的2%~4%。

需要注意的是，全球趨勢轉變時，瑞士央行與挪威央行往往最早行動，這可能是其他國家的警訊。瑞士重返零利率，未來甚至可能採取負利率，也許是已開發國家的貨幣政策，廣泛轉向鴿派的開端。要是各國紛紛降息，美國貨幣政策卻維持緊縮，利率差異將再次傾向於對美元有利，十國集團（G10）貨幣近來的漲勢，可能有逆轉風險。

另外，各地降息呼聲頻傳之際，巴西央行卻連續七次升息，19日基準利率Selic來到15%，主因通膨高於當局目標。

通膨 瑞士 挪威

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