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Fed偏鷹派仍不降息 關稅可能造成通膨壓力是主要考量點

經濟日報／ 編譯任中原劉忠勇／綜合外電
Fed主席鮑爾。歐新社
Fed主席鮑爾。歐新社

美國聯準會（Fed）6月決議，維持聯邦資金利率區間在4.25%-4.5%不變，多數官員雖仍預期今年將降息2碼，但預測降息1碼以內的人數增加，且上修通膨預估，主席鮑爾也表示「關稅可能造成短期或較長期的通膨壓力」，顯示Fed政策立場仍偏「鷹派」。

Fed貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）18日發布的決策聲明，仍維持「失業升高與通膨升高的風險都提高」的說法，但調整或刪除一些較具刺激性的語句，避免各界過度解讀。

Fed決策五要點
Fed決策五要點

FOMC也發布最新經濟預測，調降今年經濟成長率預估，由1.7%下修到1.4%，失業率預測上修0.1個百分點為4.5%，個人消費支出（PCE）預估則從2.7%調升到3%，核心PCE平減指數預估也上調0.3個百分點至3.1%。

最受矚目、顯示決策官員預估利率落點的利率點狀圖顯示，鷹派與鴿派官員對利率路徑的立場更趨分歧。19位官員中，十人預測今年至少降息2碼，僅略微過半；九人預測最多只降息1碼，且預測今年完全不降息的人數從四人增加到七人，顯示更多官員在經濟未明顯減弱之前，不考慮降息，也認為沒必要預防性降息。

鮑爾承認經濟預測高度不確定，尤其是關稅衝擊，他表示經濟前景的不確定性，「大家都能看到彼此預期的任何利率路徑」，且沒有人對這些利率路徑深具信心，降息的時機可能很快就來，也可能不會很快。他也說，「升息並非基本情況」。

不過鮑爾表示，「我們預期夏季將見到產品類通膨」，且許多企業預料將把關稅轉嫁給消費者，「供應鏈有許多參與者，每一個參與者都試圖不要為關稅埋單」，但終究有人要埋單，無論是其中之一或全部。

他審慎指出，「我們的工作是確保通膨的一次性上升不會轉變成通膨問題」，並強調「我們相信目前的貨幣政策立場讓我們處於良好地位，對潛在的經濟動向能立即做出反應」。

川普在Fed公布決策前再度強力抨擊Fed不大幅降息，要求Fed應總共降息10碼（即再降6碼），「坦白說，我們有一個蠢蛋在Fed。他正使國家的氣運造成負擔」。

鮑爾則捍衛Fed立場，強調川普極力要求降息，對Fed的決策程序在任何方面都沒有影響。他對於明年是否續任Fed主席，表示「我現在沒在想這件事」，而是先專注於眼前的工作。

降息 通膨 Fed

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